Brasil Pesquisa aponta que 62% dos brasileiros acham que Lula não deveria se candidatar à reeleição

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Para o levantamento, foram entrevistadas pessoalmente 2 mil pessoas aptas a votar.

Pesquisa Ipec aponta que 62% dos brasileiros avaliam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deveria se candidatar à reeleição em 2026.Outros 35% avaliam que Lula deveria buscar um quarto mandato, enquanto 3% não sabem ou não responderam ao levantamento.

Pesquisa realizada pelo mesmo instituto em setembro de 2024 mostrava que 58% dos brasileiros opinavam desfavoravelmente a uma nova candidatura, enquanto 39% avaliavam positivamente. Assim, houve oscilações dentro da margem de erro do levantamento (de dois pontos percentuais para mais ou para menos).

Para o levantamento, foram entrevistadas pessoalmente 2 mil pessoas aptas a votar (com mais de 16 anos) entre 6 e 10 de fevereiro de 2025, em 131 municípios. A pesquisa tem nível de confiança de 95%.

Eleitores

Entre quem declara que votou em Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno de 2022, 32% avaliam que o petista não deveria buscar um novo mandato.

A proporção dos que avaliam negativamente a busca por um novo mandato é maior entre quem declara que votou em Bolsonaro (95%), em branco/nulo (68%) e não votou/não sabe/não lembra/não respondeu (56%).

O levantamento do Ipec também coletou, em pesquisa espontânea, as razões para o eleitorado brasileiro desfavorável a um novo mandato de Lula desaprovar uma eventual tentativa.

Os principais motivos apontados são:

Lula não está fazendo um bom trabalho (36%);

Lula é corrupto, ladrão e/ou desonesto (20%);

Lula, com 79 anos, está com idade avançada (17%);

Lula já teve sua chance sendo presidente três vezes (11%).Entre quem declara ter votado no petista em 2022, mas não quer vê-lo nas urnas em 2026, as principais razões apontadas são:

Lula, com 79 anos, está com idade avançada (31%);

Lula não está fazendo um bom trabalho (27%);

Lula já teve sua chance sendo presidente três vezes (16%);

É preciso ter renovação, com Lula dando espaço para novas pessoas (14%). As informações são do portal CNN.

Com popularidade em baixa, Lula diz que 2025 é ano de ‘derrotar a mentira’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem enfrentado uma crise na sua popularidade nos últimos meses, disse nesta sexta-feira (14) que 2025 é o ano de “derrotar a mentira”. Lula fez referência às fake news na política.

Ele também afirmou que, neste ano, vai provar que é a melhor opção para presidir o país.

Lula fez um discurso para funcionários da mineradora Vale em Belém do Pará.

Pouco antes do evento, pesquisa Datafolha mostrou que os brasileiros que aprovam seu governo são 24%, o pior patamar de Lula em todos os seus três mandatos até aqui.

O presidente, em sua fala, não mencionou diretamente a pesquisa.

“A gente tem que derrotar a era da mentira. Vivemos em um período da era da mentira. O importante é você mentir o tempo todo. O cara se tranca no quarto com o telefone celular e fica inventando mentira, fazendo provocação, provocando os outros. Vamos ver o que está acontecendo nos EUA”, afirmou Lula, aproveitando para alfinetar o governo do presidente norte-americano, Donald Trump. As informações são do portal G1.

