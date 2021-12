Brasil Pesquisa aponta que 62% dos brasileiros querem evitar se reunir com pessoas de fora de casa nas festas de fim de ano

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2021

Levantamento foi realizado entre os dias 13 e 16 de dezembro, com 3.666 entrevistas em 191 municípios por todo o País. Foto: Reprodução Levantamento foi realizado entre os dias 13 e 16 de dezembro, com 3.666 entrevistas em 191 municípios por todo o País. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Segundo uma nova pesquisa do Datafolha, 62% dos brasileiros declaram que não têm a intenção de se reunir com moradores de outros domicílios no Natal e no réveillon.

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 16 de dezembro, com 3.666 entrevistas em 191 municípios por todo o País. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Apesar de ser minoria, o grupo de pessoas que pretendem celebrar com pessoas de fora da residência durante o período de festas é maior do que em 2020. Este ano é de 38% dos entrevistados, contra 25% no ano anterior.

Há variação entre homens e mulheres nesse índice: 42% deles afirmam que pretendem encontrar pessoas com quem não moram juntos, contra 33% delas. Entre jovens e mais velhos também há discrepância: 45% ante 30%. Entre os mais instruídos, 49% têm essa intenção, contra 28% dos menos instruídos. Entre os que aprovam e reprovam o governo do presidente Jair Bolsonaro também se nota diferença: 44% ante 36%, respectivamente, têm intenção de se reunir com pessoas com que não compartilham o lar.

Um em cada quatro entrevistados pelo Datafolha (24%) diz que deve viajar no fim do ano para encontrar a família nas festas, visitar parentes ou ir a algum local a lazer. No ano passado, esse índice estava em 15%.

A intenção de viajar é maior entre homens (28% contra 20% das mulheres), jovens (33% da faixa de 16 a 24 anos) e pessoas com renda familiar mensal acima de dez salários mínimos (46%).

