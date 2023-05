Política Pesquisa aponta quem seria o principal sucessor político de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é apontado por 25,8% dos entrevistados para suceder Bolsonaro. (Foto: Alan Santos/PR)

Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas, nesta quinta-feira (25/5), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é o principal nome levantado para ser o sucessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso ele se torne inelegível. O levantamento aponta que 25,8% dos entrevistados acreditam na possibilidade de Tarcísio ser o líder da direita no país.

Em seguida, aparece a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A líder do PL Mulher aparece como favorita para 14,3% dos entrevistados. Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ficou em terceiro lugar na pesquisa, com 9,3% das indicações. Nas eleições do ano passado, Tarcísio e Zema apoiaram Bolsonaro.

Em quarto lugar, tem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O filho do ex-presidente obteve 8,2% das escolhas da pesquisa. Na sequência vem o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), com 6,8%.

Em contrapartida, a pesquisa também mostrou que 13,3% dos entrevistados avaliam que ninguém irá suceder Bolsonaro e outros 22,3% não souberam responder ou opinar.

Inelegibilidade

Uma das ações que correm contra Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e que apresenta possibilidade de torná-lo inelegível, é sobre a reunião com embaixadores, em julho do ano passado, em que o ex-presidente colocou dúvidas sobre a lisura do sistema eleitoral, sem apresentar provas.

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 2.023 pessoas, entre os dias 16 a 21 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Michelle

Aposta eleitoral de longa data de Valdemar Costa Neto, Michelle agora ganhou o reconhecimento do potencial político pelo marido, Jair Bolsonaro. O ex-presidente discursou em um evento do PL Mulheres na última quarta-feira (24), em Brasília (DF).

“Acredito no País, em vocês. Na primeira-dama que descobri há pouco tempo essa veia política nela”, disse Bolsonaro.

“Obviamente, ninguém faz nada sozinho. Ela bem acompanhada pode fazer a diferença no futuro para todos nós. Temos certeza de que teremos também excelentes prefeitas eleitas no ano que vem”, completou.

Aliados do ex-presidente falam que a posição sobre uma possível candidatura de Michelle causa atrito na relação com Costa Neto, desde os tempos em que o ex-presidente estava nos Estados Unidos.

