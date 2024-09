Política Pesquisa Atlas em Porto Alegre: Sebastião Melo tem 36,5% e Maria do Rosário, 30,1%; Juliana Brizola avança

Pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nessa quinta-feira (26), apontou liderança do atual prefeito Sebastião Melo (MDB) na disputa pela Prefeitura de Porto Alegre, com 36,5%. Maria do Rosário (PT) aparece logo em seguida, com 30,1%. O emedebista avançou seis pontos porcentuais – antes tinha 30,7% – e conseguiu superar o empate técnico com a petista – que tinha 34,1% – registrado na pesquisa anterior.

A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) também avançou na comparação ao último levantamento e alcançou 22,9%, antes ela tinha 12,7%. O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) caiu de 12,5% para 6,3%, enquanto Fabiana Sanguiné (PSTU) marcou 0,6% (tinha 0,1%). Luciano do MLB (UP) não pontuou. Brancos e Nulos somam 3,2%. Não sabem são 0,4%.

A pesquisa, paga pelo próprio instituto, entrevistou 1.199 eleitores, por meio de recrutamento digital aleatório (pela internet), entre os dias 20 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-08655/2024.

Segundo turno

O levantamento questionou os eleitores em quem eles votariam em um possível segundo turno. Melo venceria Maria do Rosário em uma disputa apertada, por 45% a 44% dos votos. Neste cenário, brancos e nulos são 11%. Juliana é a candidata favorita entre os eleitores em um eventual segundo turno contra o atual prefeito. A pedetista levaria 50% dos votos contra 42% de Melo. Brancos e nulos seriam 7% e não sabem 2%.

Caso a disputa fosse entre o atual prefeito e Camozzato, 36% dos entrevistados prefeririam Melo enquanto 21% votariam no deputado estadual. Outros 39% dos eleitores votariam branco ou nulo. Não souberam responder 4%.

A pesquisa mostra que 61% dos entrevistados reprovam a gestão de Melo enquanto 38% aprovam a administração do atual prefeito. Outros 2% não souberam opinar. Para os eleitores, a principal fragilidade da gestão é a prevenção de enchentes.

Entre os entrevistados, 61% consideram o desempenho da prefeitura péssimo nessa área, enquanto apenas 4% avaliam como ótimo. Os eleitores apontam a saúde como o maior problema enfrentado pela capital atualmente, seguida da criminalidade e da educação.

Eleições

Em outubro deste ano, os eleitores vão voltar às urnas para escolher os representantes nas eleições municipais, que elegem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A data do primeiro turno, definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), será no primeiro domingo de outubro, dia 6. Já o segundo turno, acontece no último domingo do mês, que será dia 27.

Em 2024, serão escolhidos os 26 prefeitos das capitais e das outras mais de 5.500 cidades do País, além dos representantes da Câmara dos Vereadores de cada uma delas. Só os municípios com mais de 200 mil eleitores terão, caso necessário, segundo turno.

