Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

A discussão sobre um novo indicado ao Supremo ganhou força com a iminente aposentadoria da ministra Rosa Weber. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Pesquisa do Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo nesta sexta-feira (15) aponta que 47% dos brasileiros acham que seria importante que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indique uma mulher para ocupar o próximo cargo do Supremo Tribunal Federal (STF). Para 51%, o sexo da pessoa é indiferente.

O Datafolha ouviu 2.016 pessoas com mais de 16 anos, nos dias 12 e 13 deste mês, em 139 cidades brasileiras. O levantamento tem margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.

A discussão sobre um novo indicado ao Supremo ganhou força com a iminente aposentadoria da ministra Rosa Weber, prevista para o dia 2 de outubro.

Ela sairá do cargo porque neste dia completará 75 anos, idade em que a Constituição prevê a aposentadoria compulsória de integrantes do Supremo.

Detalhamento

A pesquisa mostra que a opinião dos entrevistados muda de acordo com o gênero e a identificação política:

– os homens são mais indiferentes ao sexo da pessoa a ser escolhida. Para 53% deles, tanto faz, enquanto 44% acham que a opção deva ser por uma mulher;

– entre as mulheres, há um empate em 49% nas opiniões;

– não há tanto equilíbrio entre os eleitores declarados de Jair Bolsonaro (PL): 66% se dizem indiferentes, enquanto 31% preferem um nome feminino.

– entre os que votaram em Lula (PT), 60% querem uma ministra, mas 38% dizem não ligar para o gênero escolhido.

– na classe média que ganha de 5 a 10 salários mínimos, 57% acham que não importa o sexo e 40% defendem a escolha por uma mulher.

Aprovação de Lula

Em outra frente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou uma estabilidade na sua taxa de aprovação, mas teve um crescimento na sua reprovação entre os eleitores espalhados pelo País, segundo a nova pesquisa do Instituto Datafolha. O levantamento mostra que 38% consideram a gestão do petista boa ou ótima, enquanto que 30% acham regular. Outros 31% avaliam o mandato do presidente como ruim ou péssimo, e 2% não souberam opinar.

Na última pesquisa feita pelo Datafolha em junho, Lula aparecia com uma aprovação de 37%, enquanto que 27% consideraram a sua gestão como ruim ou péssima. Outros 33% avaliavam a sua gestão como regular, enquanto que 3% dos eleitores não opinaram naquela ocasião.

Também foi perguntado aos eleitores sobre a sua expectativa para o governo no futuro. Na atual pesquisa, 43% responderam que será bom ou ótimo. Em uma pesquisa feita em março, esse percentual era de 50%. O número dos que preveem um mandato regular cresceu dentro da margem de erro (26% para 27%). Já os que veem uma piora saltaram de 21% para 28%.

Na pesquisa feita nesta semana, 17% acham que Lula fez mais do que se esperava dele, sendo que, em março, esse percentual era de 18%. Outros 53% acham que ele fez menos que previsto (antes eram 51%). Os que acham que o presidente cumpriu as expectativas se mantiveram em 25%. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Estado de S. Paulo.

