Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Ex-presidente virou réu por tentativa de golpe de Estado. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Pesquisa Datafolha divulgada nessa terça-feira (8) aponta que 52% dos brasileiros acham que Jair Bolsonaro deve ser preso. O ex-presidente virou réu por tentativa de golpe de Estado após decisão unânime da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no fim de março.

Para 42% dos entrevistados, Bolsonaro não deveria ser preso. Outros 7% não souberam responder.

O instituto entrevistou 3.054 pessoas com mais de 16 anos em 172 cidades de 1º a 3 de abril. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou menos, para o total da amostra.

— Veja os números:

* Sim, deveria ser preso: 52%

* Não deveria ser preso: 42%

* Não sabem: 7%

O cenário é de empate técnico nas regiões Norte/Centro-Oeste (47% a favor da prisão, 45% contra) e Sul (49% contra a prisão, 46% a favor).

Entre os católicos, 55% defendem a prisão de Bolsonaro, enquanto 39% são contrários. Já entre os evangélicos, o cenário se inverte: 54% são contra a prisão do ex-presidente e apenas 38% a apoiam.

O instituto também perguntou aos entrevistados se achavam que Bolsonaro seria, de fato, preso por supostamente liderar a trama golpista. Para 52%, a resposta é não, ante 41% que acreditam que o ex-presidente acabará preso. Outros 7% não souberam opinar.

— Veja os números:

* Sim, vai ser preso: 41%

* Não vai ser preso: 52%

* Não sabem: 7%

Manifestações

O ex-presidente tem convocado apoiadores, políticos e aliados para participarem de manifestações em prol da anistia aos condenados por participação nos ataques de 8 de Janeiro de 2023 às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

A proposta é a principal pauta de aliados do ex-presidente. O grupo considera que o texto pode beneficiar Bolsonaro, que está inelegível.

No último domingo (6), um ato de Bolsonaro na avenida Paulista, em São Paulo, reuniu cerca de 44,9 mil pessoas no pico da manifestação, segundo estimativa da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com o Cebrap e a ONG More in Common, que usa imagens capturadas por drones para calcular o público presente por meio de software de inteligência artificial.

Há três semanas, em 16 de março, uma outra manifestação, no Rio de Janeiro, também convocada por Bolsonaro e aliados, reuniu cerca de 18,3 mil pessoas no pico, por volta das 12h, também segundo a USP. Em um post nas redes sociais, a Polícia Militar disse que o ato deste domingo no Rio reuniu 400 mil pessoas. E de acordo com um levantamento do Datafolha, 30 mil estiveram na manifestação em Copacabana.

2025-04-08