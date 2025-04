Rio Grande do Sul Pesquisa do Procon RS aponta a diferença de preço entre o quilo do ovo de Páscoa e a barra de chocolate

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

No Rio Grande do Sul, a diferença de preços de ovos de Páscoa e barras de chocolate pode chegar a 268%. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A chegada da Páscoa, celebrada no dia 20 de abril, traz consigo uma das grandes campanhas comerciais do ano. Nesse período, a procura por produtos de chocolate aumenta significativamente. Supermercados e lojas realizam uma preparação especial para atender à demanda da população. De acordo com pesquisa realizada pelo Procon RS no aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, a diferença de preços, ao comparar o quilograma dos ovos de Páscoa com o das barras de chocolate, pode chegar a 268% no Rio Grande do Sul.

No estudo realizado entre os dias 31 de março e 4 de abril, foi possível identificar que o quilo do ovo de Páscoa de determinada marca custava R$ 367,83, enquanto a barra de chocolate da mesma marca custava R$ 99,88 por quilo (diferença de 268%). Outras marcas de barras de chocolate foram encontradas com o preço por quilo variando entre R$ 64,81 e R$ 149,00, representando uma diferença de 132%.

Já o quilo dos ovos de chocolate apresentaram preços entre R$ 421,78 e R$ 599,33, o que representa uma variação de cerca de 42%. Importante destacar que os números podem variar de acordo com os dados registrados no aplicativo.

A pesquisa foi realizada no aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, onde é possível pesquisar produtos e identificar os locais com os menores preços. A plataforma passou a reunir as informações dos valores pagos pelo consumidor e o preço por unidade de medida (no caso dos chocolates, a unidade de medida utilizada é o quilograma) a partir da inclusão da Lei do Superendividamento, no Código de Defesa do Consumidor.

“Neste momento, a grande recomendação que podemos dar à sociedade é que busque o máximo de informações possível, fazendo uma boa pesquisa de preços. O governo do Estado disponibiliza uma excelente ferramenta, que é o app Menor Preço Nota Gaúcha. Por meio dele, o consumidor consegue comparar os valores por quilo de chocolate e os locais onde os produtos apresentam o melhor custo-benefício”, disse o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabrício Peruchin.

Como denunciar

Em caso de irregularidades, o consumidor deve primeiro procurar o fornecedor do produto e tentar resolver a situação diretamente. Caso não haja solução, deve procurar o Procon municipal da sua cidade:

Se não houver Procon municipal disponível, o consumidor deve apresentar a sua demanda ao Procon RS.

Também é possível agendar um atendimento presencial, sem filas.

Agendamento pelo WhatsApp: (51) 3287-6200.

