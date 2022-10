Rio Grande do Sul Pesquisa indica queda na confiança do empresário no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Apesar de todos os componentes do ICEI-RS terem recuado, se mantiveram nas faixas positivas, acima dos 50 pontos, ainda indicando otimismo Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ICEI-RS (Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho) de outubro, divulgado nesta terça-feira (18) pela (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), caiu 3,7 pontos, para 59,2, em relação a setembro.

Apesar de todos os componentes do ICEI-RS terem recuado, se mantiveram nas faixas positivas, acima dos 50 pontos, ainda indicando otimismo. Mas essa queda reflete uma diminuição nas expectativas dos empresários para os próximos seis meses, sobretudo, com relação à economia brasileira. Foi a retração mais intensa desde março de 2021 (-8,7 pontos na ocasião), repetindo a de setembro de 2021, sendo que a confiança não caía desde março de 2022.

O Índice de Condições Atuais recuou 0,9 ponto na passagem de setembro para outubro, de 58,2 para 57,3, revelando que a indústria gaúcha ainda percebe melhora nas condições dos negócios. Na avaliação dos empresários, acima dos 50 pontos, as condições da economia continuam melhorando, mesmo com o índice passando de 59 para 58,7 no período.

Em outubro, a parcela de empresários que percebem melhora na economia brasileira supera em quatro vezes (44,6%) a parcela que vê piora (11,4%). O Índice de Condições das Empresas também caiu, de 57,8 para 56,5 pontos.

O Índice de Expectativas para os próximos seis meses recuou de 65,3 pontos, em setembro, para 60,2, em outubro, a maior queda (-5,1 pontos) desde março de 2021 (-8,9).

Mas, acima de 50, mostra que o otimismo continua, embora menor e menos disseminado. Já o Índice de Expectativas com a Economia Brasileira foi o componente que registrou a maior contração: de 63 para 57,1, com menos 5,9 pontos.

Diminuiu o percentual de empresários otimistas com o futuro da economia brasileira, de 56,7% para 42,6%. O de pessimistas mais que dobrou, de 6,2% para 13,9%. As expectativas dos empresários com relação à própria empresa também recuaram, com o índice passando de 66,5 para 61,7 pontos.

A pesquisa foi realizada entre 3 e 11 de outubro com 203 empresas, sendo 51 pequenas, 63 médias e 89 grandes.

