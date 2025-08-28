Mundo Pesquisa mostra que 46% dos americanos não apoiam o uso de tropas para policiar Washington

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O apoio foi mais forte no partido de Trump, com 76% de adesão ao envio de tropas, Foto: Reprodução O apoio foi mais forte no partido de Trump, com 76% de adesão ao envio de tropas, (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Poucos norte-americanos fora do Partido Republicano do presidente Donald Trump apoiam o envio de tropas da Guarda Nacional para policiar as ruas de Washington, de acordo com uma nova pesquisa Reuters/Ipsos.

A pesquisa de três dias, concluída na última semana, constatou que apenas 38% dos norte-americanos apoiam o uso de tropas para a aplicação da lei na capital dos Estados Unidos, e 46% se opõem. Os demais não tinham certeza ou se recusaram a responder à pergunta.

O apoio foi mais forte entre os republicanos, 76% dos quais apoiaram o envio de tropas, o que foi apoiado por apenas 8% dos democratas. Entre as pessoas que não se identificam com nenhum dos partidos, 28% foram a favor e 51% se opuseram.

A divisão reflete amplamente os contornos partidários da popularidade geral de Trump, com 40% dos entrevistados na pesquisa dizendo que aprovam seu desempenho na Casa Branca, mantendo-se no nível mais baixo de seu atual governo por três pesquisas consecutivas desde o final de julho.

A popularidade de Trump diminuiu desde seu retorno ao poder em janeiro, quando 47% dos norte-americanos lhe deram um “polegar para cima”. O republicano tem o apoio esmagador dos membros de seu partido e não tem o apoio esmagador dos democratas. Cerca de dois terços dos independentes o desaprovam.

Ele tem buscado agressivamente sua agenda para o segundo mandato, ordenando uma repressão à imigração não autorizada e uma série de guerras comerciais com outras nações, ao mesmo tempo em que tem direcionado o sistema judiciário federal contra seus oponentes políticos.

No início deste mês, Trump ordenou que tropas da Guarda Nacional ajudassem a policiar Washington, onde o Partido Democrata domina a política local, e ameaçou fazer o mesmo em outras grandes cidades administradas por democratas. A medida, que também incluiu um controle federal do policiamento na capital, segue anos de críticas de Trump de que os democratas são brandos com relação ao crime.

Apenas 36% dos entrevistados na pesquisa Reuters/Ipsos, incluindo 8% dos democratas e 71% dos republicanos, disseram que apoiavam que as autoridades federais colocassem a polícia local da capital sob controle federal.

Centenas de soldados desarmados da Guarda Nacional têm estado nas ruas de Washington nas últimas duas semanas, depois que Trump declarou uma emergência criminal no distrito. Na semana passada, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, autorizou as tropas a portarem armas.

As estatísticas de crimes federais e municipais mostram que os crimes violentos caíram vertiginosamente desde um pico em 2023, mas Washington continua entre os locais mais violentos do país.

Os democratas, incluindo a prefeita de Washington, Muriel Bowser, disseram que a alocação da Guarda Nacional tinha mais a ver com política do que com crime. As tropas têm sido vistas principalmente nas áreas mais seguras da cidade, frequentadas por turistas.

O índice de aprovação de Trump em relação ao crime — 43% — está entre as áreas mais fortes de sua avaliação pública, igualando-se à parcela que aprova suas políticas de imigração.

A pesquisa Reuters/Ipsos reuniu respostas de 1.022 adultos norte-americanos em todo o país e teve uma margem de erro de 3 pontos percentuais para todos os entrevistados. Sua margem de erro para republicanos e democratas foi de 6 pontos, e de 5 pontos para pessoas que não se identificam com nenhum partido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/pesquisa-mostra-que-46-dos-americanos-nao-apoiam-o-uso-de-tropas-para-policiar-washington/

Pesquisa mostra que 46% dos americanos não apoiam o uso de tropas para policiar Washington

2025-08-28