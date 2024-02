Mundo Pesquisa revela pessimismo entre os europeus sobre uma vitória da Ucrânia na guerra contra a Rússia

Guerra completará 2 anos no próximo sábado (24). (Foto: Serviço de Emergência Ucraniano)

Uma pesquisa encomendada pelo Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR) indicou que apenas 10% dos europeus acreditam que a Ucrânia ainda tem capacidade para derrotar a Rússia na guerra, às vésperas do seu aniversário de dois anos. Cerca de 37% julgam que o conflito se encerrará com um “acordo de compromisso”, sem atender completamente os desejos de ambos os lados.

A guerra completará dois anos no sábado (24).

No ano passado, um levantamento do ECFR mostrava que mais cidadãos concordavam que Kiev deveria retomar por completo o território por Moscou (44% no Reino Unido, 38% na União Europeia). A perda brusca de confiança implicará em tomadas de decisões mais “realistas” pelos governos, de forma a flexibilizar as demandas para o fim do confronto, indicam os pesquisadores.

“Para defender o apoio europeu contínuo à Ucrânia, os líderes da UE terão de mudar a forma como falam sobre a guerra”, disse o coautor Mark Leonard, do ECFR, ao jornal britânico The Guardian.

Pesquisa

A sondagem compilou dados levantados em janeiro de 12 países-membros da União Europeia: Suécia, Alemanha, Holanda, Portugal, Áustria, Espanha, França, Itália, Grécia, Polónia, Roménia e Hungria. Ela foi realizada, no entanto, antes da mais recente perda de Kiev: a cidade oriental de Avdiivka, agora sob controle da Rússia.

Os resultados apontam que a fracassada contraofensiva ucraniana, os receios de uma mudança brusca no governo americano – republicanos linha-dura pressionam para o fim da ajuda militar à Ucrânia – e a possibilidade do retorno de Donald Trump à Casa Branca contribuem para a visão pessimista.

A potencial vitória de Trump nas eleições americanas deste ano é uma má notícia para 56% dos entrevistados. A única exceção foi a Hungria, onde 27% deles relataram que ficariam satisfeitos com o regresso do republicano, contra 31% decepcionados.

Outros resultados

Ao Guardian, Leonard explicou que a maioria dos europeus “está desesperada para evitar uma vitória russa”, mas acha que a Ucrânia não tem uma força militar capaz de virar o jogo. A única saída para a maioria dos entrevistados seria “uma paz sustentável e negociada que favoreça Kiev — em vez de uma vitória para Putin”.

Enquanto 10% permanecem com esperança, o dobro dos europeus acredita que o Kremlin sairá vitorioso. Na Suécia (50%), Portugal (48%) e Polônia (47%), os entrevistados disseram que seus governos deveriam ajudar a Ucrânia a reagir. Em contrapartida, cidadãos da Hungria (64%), Grécia (59%), Itália (52% ) e Áustria (49%) afirmaram que o melhor caminho seria pressionar por um acordo. França, Alemanha, Países Baixos e Espanha estão divididos.

Ao mesmo tempo, um número crescente de pessoas acredita que a guerra contra a Rússia pode respingar em seus países, sendo uma preocupação direta. A pesquisa indicou que 33% dos entrevistados pensam que sua nação está na mira russa, ao passo que 29% citaram que toda a Europa está ameaçada.

