Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

O setor de Alimentação Fora do Lar voltou a ter uma queda no desempenho em 2023. De acordo com a pesquisa da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), 23% dos estabelecimentos do Rio Grande do Sul fecharam agosto no vermelho. Apesar do índice ficar abaixo da média nacional, o número representa um aumento de 4% em relação ao último levantamento.

“Infelizmente agosto voltou a ter queda de faturamento, com diminuição das vendas e redução de clientes, o que pode ser um indicativo da situação econômica”, aponta João Melo, presidente da Abrasel no Rio Grande do Sul, que completa, “o mês de setembro também deverá seguir essa linha por causa dos eventos climáticos e os feriados, o que nos deixa em alerta para os próximos meses, especialmente em Porto Alegre”.

Entre as razões atribuídas à queda no desempenho estão a redução do número de clientes (79%), queda nas vendas (75%), dívidas com impostos e taxa (54%), eventos climáticos que reduziram o fluxo de público (46%), dívidas com empréstimos e custos relacionados à localização como aluguel, conservação, reformas e afins (37%). João Melo também aponta o fim do período de férias como outro fator que influenciou.

“Em julho, as pessoas costumam tirar férias e isso nos traz um resultado melhor. Em agosto teve uma leve queda por conta do fim deste período de recesso que marca o inverno”, contextualiza. O levantamento também aponta que 4 em cada 10 estabelecimentos gaúchos tiveram lucro, índice que já atingiu mais da metade do setor em junho. Outros 36% ficaram em equilíbrio.

“A expectativa é de movimentação na reta final do ano, sendo época de grandes festividades e maior presença de público nos estabelecimentos. Não é possível dizer que o movimento dos últimos meses pode salvar o ano, pois detalhes como as chuvas de setembro influenciam no resultado final”, define Melo.

