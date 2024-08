Economia Pesquisa revela que 75% dos brasileiros utilizam cartões para compras; Pix é visto como ferramenta de transferência

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mais de 60% optam pelo cartão de débito, enquanto 50% preferem o crédito. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mais de 60% optam pelo cartão de débito, enquanto 50% preferem o crédito. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma recente pesquisa realizada pelo Datafolha, a pedido da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), revela que três em cada quatro brasileiros utilizam cartões para realizar compras ou pagamentos de serviços. Embora o cartão de débito seja menos usado em volume de transações, ele continua sendo o mais adotado pela população.

O levantamento indica que 75% dos brasileiros fazem uso de cartões, seja em compras presenciais ou online. Dentre esses, 66% optam pelo cartão de débito, enquanto 50% preferem o crédito.

Já o Pix, que tem ganhado popularidade no país, ainda é majoritariamente visto como um meio de transferência de dinheiro entre amigos e familiares, e não como uma forma de pagamento. Apenas 24% dos entrevistados afirmaram utilizar o Pix para efetuar compras, tanto no comércio físico quanto no digital.

Cheque especial e endividamento

Outro dado preocupante revelado pela pesquisa é o impacto do Pix no endividamento. Entre os usuários que utilizaram o limite do cheque especial nos últimos três meses, 35% admitem que o uso do Pix contribuiu para o saldo negativo. Esse efeito é ainda mais acentuado entre os jovens de 25 a 34 anos, com 52% dos entrevistados dessa faixa etária relatando que o Pix influenciou diretamente para que ficassem no vermelho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/pesquisa-revela-que-75-dos-brasileiros-utilizam-cartoes-para-compras-pix-e-visto-como-ferramenta-de-transferencia/

Pesquisa revela que 75% dos brasileiros utilizam cartões para compras; Pix é visto como ferramenta de transferência

2024-08-14