Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

As entrevistas serão feitas das 5h às 20h, em um período de 15 a 20 dias Foto: Eduardo Beleske/Arquivo PMPA As entrevistas serão feitas das 5h às 20h, em um período de 15 a 20 dias. (Foto: Eduardo Beleske/Arquivo PMPA) Foto: Eduardo Beleske/Arquivo PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), em conjunto com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, começa nesta quinta-feira (21) a aplicação da pesquisa Qualiônibus, que tem como objetivo ouvir os usuários do transporte coletivo de Porto Alegre sobre o serviço e, a partir das opiniões, promover a qualificação do mesmo.

Neste ano, a pesquisa será feita por uma empresa terceirizada contratada, a KS Consultoria. O levantamento é realizado anualmente. “Pedimos que as pessoas atendam os pesquisadores, pois os resultados são um pilar importante para seguirmos qualificando o transporte coletivo”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

A pesquisa de satisfação contemplará todo o sistema de transporte em diversas linhas, paradas, estações e grandes e pequenos terminais. As entrevistas serão feitas das 5h às 20h, em um período de 15 a 20 dias, e têm por objetivo a avaliação do sistema de transporte público de modo abrangente, incluindo a percepção dos usuários quanto ao conforto, tarifas, segurança e outras características em níveis de satisfação.

No ano passado, o Índice de Satisfação Geral foi de 5,9. O número representa mais do que a meta projetada em 2020, que era de 5,7, quando foi feita a estimativa até 2024. Os entrevistadores estarão identificados com um colete azul escrito “Pesquisa” nas costas e com o logotipo da empresa contratada na frente.

