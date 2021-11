Ciência Pesquisadora da UFSM vence o 1º Prêmio Mulheres Latino-americanas na Química

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

Clarissa Piccinin Frizzo conquista para a universidade o terceiro prêmio da Sociedade Americana de Química em quatro anos. Foto: Divulgação Clarissa Piccinin Frizzo conquista para a universidade o terceiro prêmio da Sociedade Americana de Química em quatro anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A professora Clarissa Piccinin Frizzo, do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), venceu o 1º Prêmio Mulheres Latino-Americanas na Química, oferecido pela Sociedade Americana de Química (ACS, sigla em inglês), em parceria com a Federação Latino-americana de Associações Químicas (FLAQ).

Piccinin venceu na categoria Líder Emergente, pelo seu trabalho no design, síntese e caracterização das propriedades físicas de líquidos iônicos e sua aplicação como biomateriais. Em 2018, ela já havia vencido o Prêmio Mulheres Brasileiras na Química, na mesma categoria.

“Quando recebi a notícia sobre a premiação fiquei realmente muito feliz. Foi uma das melhores notícias deste último ano. Devido à grave crise econômica, estamos enfrentando várias dificuldades para manter nossos projetos de pesquisa. Esses problemas foram agravados pela pandemia provocada pela Covid-19, pois não contamos com muita ajuda e orientação de nossos líderes políticos”, relata a professora. Clarissa conta, também, que está em um momento muito especial, pois se tornou mãe recentemente, e hoje divide seu tempo entre a família e o trabalho.

“Realmente não esperava ganhar esta premiação na sua primeira edição. Me deu uma grande injeção de ânimo que, com certeza, me levará ainda mais a persistir na ciência, fazendo o meu trabalho com muita dedicação”, comenta a pesquisadora. “Gostaria de agradecer a ACS e a FLAQ pela iniciativa neste prêmio, é um dos únicos que realmente valoriza os resultados do nosso trabalho (ciência) de forma quantitativa e isenta de indicações ou recomendação”, finaliza.

Este é o terceiro prêmio da Sociedade Americana de Química conquistado pela Universidade Federal de Santa Maria em quatro anos. Em 2020, a pesquisadora Paola Azevedo Mello venceu o Prêmio Mulheres Brasileiras na Química na categoria Líder Emergente.

1º Prêmio Mulheres Latino-Americanas na Química

A premiação latino-americana é uma expansão do Prêmio Mulheres Brasileiras na Química, realizado pela primeira vez em 2018. Os novos prêmios são apresentados pela American Chemical Society e pela Federação Latino-Americana de Associações de Química (FLAQ) e patrocinados pela Sociedade Colombiana de Ciências Químicas (SCCQ); CAS, uma divisão da ACS; e Chemical & Engineering News. Cada vencedor recebe um prêmio em dinheiro de US$ 2.000, um SciFinder ID válido por 1 ano, uma associação ACS de 3 anos, um certificado de prêmio e uma assinatura gratuita de um curso através do ACS Institute.

“Estou muito feliz que a FLAQ e a ACS tenham feito uma parceria para apresentar o Prêmio Mulheres Latino-Americanas na Química. Esta colaboração entre sociedades irmãs no continente vem de longa data e fico feliz em celebrar a diversidade e promover a equidade nas ciências químicas ”, afirma Bibiana Campos Seijo, editora-chefe da C&EN. “E a primeira edição dos prêmios superou em muito minhas expectativas em termos de apoio e participação da comunidade. Os jurados ficaram tão impressionados com a qualidade das indicações que decidiram conceder reconhecimentos especiais em todas as três categorias. A América Latina tem talentos em abundância.”

A pesquisadora Vanderlan Bolzani, da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) recebeu um reconhecimento especial por seu trabalho. Entre as vencedoras do prêmio latino-americano destaca-se também a cubana Hilda Elisa Garay Pérez, na categoria Líder na Indústria. Ela desenvolveu um tratamento para reduzir a infecção provocada pela Covid-19 e foi amplamente utilizado em Cuba e países da América Latina. Garay foi inclusive parabenizada pelo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pela sua premiação. Outra vencedora do prêmio foi a argentina Marta Irene Litter, na categoria Líder Acadêmica.

4ª Prêmio Mulheres Brasileiras na Química

Pesquisadoras da Fiocruz e das Universidades Federais de Minas Gerais e Alagoas venceram o 4º Prêmio Mulheres Brasileiras na Química e Ciências Relacionadas, oferecido pela Sociedade Americana de Química (ACS), em parceria com a Sociedade Brasileira de Química (SBQ). As ganhadoras são Nubia Boechat, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); Rafaela Salgado Ferreira, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); e Marília Oliveira Fonseca Goulard, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Ao lado de Clarissa Piccinin Frizzo, elas serão homenageadas nesta terça-feira (23/11), às 17h, durante cerimônia virtual na 44ª Reunião Anual da SBQ.

