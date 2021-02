Nas últimas semanas, a Pfizer e a Moderna anunciaram que suas vacinas contra a covid-19, ambas com a tecnologia de RNA mensageiro, conseguiram neutralizar duas variantes do coronavírus em laboratório: a britânica (B.1.1.7) e a sul-africana (B.1351 ou 501Y.V2).

A Johnson anunciou que sua vacina, que usa o RNA do coronavírus carregado por outro vírus para dentro do corpo (tecnologia de vetor viral), teve 57% de eficácia contra a variante da África do Sul. O índice foi menor do que o encontrado para outras variantes do vírus, mas acima do mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 50%.