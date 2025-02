Saúde Pesquisadores revelam uma maneira simples de fazer seu cão prestar atenção no que você está falando

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Método de comunicação fácil pode facilitar a compreensão do animal. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Conseguir cativar a atenção plena de um cachorro pode ser uma tarefa desafiadora para a maioria dos tutores. Felizmente, pesquisadores da Universidade de Medicina Veterinária de Viena, na Áustria, descobriram a maneira mais fácil de conseguir que o pet preste atenção ao que o tutor está falando ou indicando. Entender como atrair a atenção de um cão é fundamental para melhorar a comunicação entre o animal e seu tutor, facilitando o treinamento e a convivência no dia a dia.

A equipe de pesquisa utilizou capacetes de rastreamento ocular em cães para testar diversos métodos de fazer com que os animais realmente dessem seu foco para o que o humano estava comunicando. A escolha dessa tecnologia foi importante para poder analisar com precisão o movimento ocular dos cães, compreendendo exatamente o que estava capturando sua atenção.

De acordo com os cientistas, olhar fixamente para um objeto ou apontar para ele são ótimas táticas para atrair a atenção de um cão. No entanto, para realmente conseguir que o animal se concentre no que está sendo comunicado, a melhor opção era combinar os dois métodos, ou seja, olhar fixamente e apontar ao mesmo tempo. Esse gesto cria uma forma de comunicação que parece ser mais eficaz para o animal entender o foco do tutor. “O uso conjunto de apontar e olhar é um método particularmente eficaz para direcionar a atenção dos cães para um referente”, escreveram os pesquisadores em seu estudo publicado na revista científica Proceedings of the Royal Society B.

Para a pesquisa, foram recrutados 20 cães de diversas raças, incluindo poodles, pastores australianos e vira-latas. Esses cães participaram de um experimento controlado, no qual cada um recebeu o capacete de rastreamento ocular para monitoramento de seu olhar, enquanto um cientista interagia com eles. O ambiente de teste foi composto por duas tigelas, posicionadas em ambos os lados do cientista, mas apenas uma delas continha uma guloseima escondida, o que gerou um estímulo para que os cães procurassem pela recompensa.

Os cães foram apresentados a cinco cenários diferentes, com cada cenário sendo repetido seis vezes. Durante o experimento, os cientistas utilizavam diferentes formas de interação: apontando para a tigela enquanto olhavam para o cachorro, apontando e olhando para a tigela ao mesmo tempo, ou apenas olhando para a tigela.

“Ao apontar e olhar, os cães mantiveram a atenção no referente por mais tempo em comparação com outras condições e se aproximaram dele significativamente acima dos níveis de acaso”, disseram os pesquisadores.

Esses resultados têm implicações importantes para o treinamento e a interação diária entre cães e humanos, podendo ser aplicados para melhorar a forma como os tutores se comunicam com seus animais de estimação e até mesmo para ensinar novos comportamentos de forma mais eficaz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/pesquisadores-revelam-uma-maneira-simples-de-fazer-seu-cao-prestar-atencao-no-que-voce-esta-falando/

Pesquisadores revelam uma maneira simples de fazer seu cão prestar atenção no que você está falando

2025-02-14