Saúde Pesquisadores se reúnem com o Ministério da Saúde nesta terça-feira para tratar de plano de vacinação contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Grupo se reúne após divergências públicas sobre o texto apresentado ao Supremo Foto: Rodrigo Nunes/MS Grupo se reúne após divergências públicas sobre o texto apresentado ao Supremo. (Foto: Rodrigo Nunes/MS) Foto: Rodrigo Nunes/MS

Pesquisadores que atuam como consultores do plano nacional de imunização contra Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde, se reúnem com a pasta nesta terça-feira (15) após divergências públicas sobre o texto apresentado ao STF (Supremo Tribunal Federal) no último sábado (12).

O encontro será virtual e está marcado para às 14h. Cientistas que participarão da conversa afirmaram que será cobrado do governo uma definição sobre quais e quantas doses vacinas serão disponibilizadas à população e a defesa de uma mudança nos grupos prioritários para receber doses do imunizante.

Já foram feitas pelo menos duas recomendações técnicas ao Ministério da Saúde para que sejam incluídas indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas, privados de liberdade e pessoas com deficiência nas prioridades.

Na semana passada, o grupo de pesquisadores “Eixo Epidemiológico do Plano Operacional da Vacinação contra Covid-19” divulgou nota em que pedia a inclusão da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butatan, no planejamento nacional, e criticava a menção da vacina da Pfizer como única alternativa àquela produzida pela parceria Oxford/AztraZeneca, em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

No final de semana, após a divulgação de que um plano de imunização contra a Covid-19 fora entregue ao STF, cientistas divulgaram outra nota em que criticam a inclusão de seus nomes como “elaboradores”do plano sem que eles tivessem lido o texto final e reforçaram a necessidade de o Ministério abrir negociação para adquirir vacinas imediatamente.

Em nota, a pasta afirmou que os cientistas foram chamados como consultores e que não tinham poder de decisão sobre o plano e que “nenhum trecho do documento foi feito sem que os pesquisadores tivessem conhecimento”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde