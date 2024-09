Cláudio Humberto Pesquisas sinalizam fracasso do PT nas capitais

Por Cláudio Humberto | 21 de setembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Pesquisas em todo o País, nas últimas duas semanas, ligaram o botão de pânico no Planalto por sugerirem derrota constrangedora do PT e da esquerda, sobretudo nas captais e nos maiores municípios. Até agora, a única certeza de vitória na esquerda, nas capitais, reside em João Campos (PSB), que busca a reeleição no Recife. Nesta semana, Quaest (PE-09154/2024) confirmou o favoritismo. Campos soma 77%, mas o PT nada tem com isso: o prefeito fez questão de excluir o PT da sua chapa.

NE conservador

Até no Nordeste João Campos é caso isolado de candidato de esquerda à frente nas pesquisas. A direita lidera nas demais oito capitais da região.

Direita liderando

As pesquisas sinalizam o pior dos mundos para o PT: vários partidos conservadores, como o PL, são favoritos em 21 das 26 capitais.

Antipetismo cresce

Olha o drama: o PT elegeu 630 prefeitos em 2012, despencou para 256 em 2016 e 183 em 2020. As perspectivas para 2024 são desanimadoras.

Derrotas por W.O.

A situação eleitoral é tão ruim que o PT fez opção de perder por W.O. em cerca de 846 municípios, onde não conseguiu registrar um só candidato.

Defesa da J&F gerou preju bilionário a aposentados

Os fundos de pensão Petros (Petrobras) e Funcef (Caixa) tomaram dois tocos seguidos. Primeiro, o ministro Dias Toffoli suspendeu a multa de R$10 bilhões do acordo de leniência da J&F. Depois, a Justiça Federal do DF reduziu seu valor para R$3,5 bilhões. É enorme o prejuízo para aposentados e pensionistas, e a briga promete ser maior ainda. A decisão de Toffoli foi fruto do empenho de Francisco de Assis, advogado de fé dos irmãos Batista. O argumento: a Lava-Jato teria “pressionado” os irmãos a venderem a Eldorado Celulose para a Paper Excellence.

Solitário

Ninguém embarcou na lorota da venda “forçada”, após Joesley negar qualquer pressão. Por isso, Francisco assinou sozinho a petição a Toffoli.

Zero pressão

Tanto não havia pressão que os Batistas negociavam com a chilena Arauco. Desistiram para aceitar proposta muito mais vantajosa da Paper.

Não colou

Na petição em que barrou a multa bilionária, Francisco pediu que Toffoli suspendesse a venda da Eldorado para a Paper. Não colou.

Mortadelas de novo

Reportagem de Gabriela Tunes, do SBT, realizou um raro flagrante: o aliciamento de “figurantes”, pelo Instagram, para protestar contra o governo do DF. Obra da entidade sindical Associação de Especialistas em Saúde Pública, que pagou cachê de 70 reais aos novos mortadelas.

Baderna deu cana

Prestes a ser cassado na Câmara, o porralouca Glauber Braga (Psol-RJ) se meteu em outro barraco e foi detido na sexta (20), em uma baderna estudantil. Tentou impedir a polícia de cumprir ordem judicial na UFRJ.

Ministros folgados

Dos seis ministros de Lula em férias para fazer campanha eleitoral, na reta fina do período eleitoral, três são do PT: Luiz Marinho (Trabalho), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Camilo Santana (Educação).

Se fosse outro…

Dos 184 municípios do Ceará, ao menos 26 terão reforço de tropas federais durante o dia a eleição, em 6 de outubro, a pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Para garantir a democracia, é claro.

Tudo depende

A partir deste sábado (21), a 15 dias do dia da eleição, candidatos já não podem mais ser presos. A exceção é o flagrante delito, mas, atenção: até vídeo nas redes sociais já virou “flagrante” nos últimos anos.

Cheio da grana

Dos que tentam a vereança pelo PL em Balneário Camboriú (SC), Jair Renan, herdeiro de Bolsonaro, levou a maior bolada da sigla: R$137,5 mil. A maioria que ainda levou alguma coisa não chega a R$10 mil.

Piada pronta

“Variedades de Democracia” é o nome oficial do relatório V-Dem, da Universidade de Gotemburgo, festejado nas manchetes amigas do governo, por alegar virada de 180º na “democracia no Brasil” em 2023.

Tamos fora

O governo de Taiwan negou que tenham sido fabricados no país “qualquer componente” dos aparelhos de bipe utilizados nas explosões contra membros do Hezbollah em todo o Oriente Médio.

Pensando bem…

…o incêndio que preocupa na Praça dos Três Poderes é só fogo amigo.

PODER SEM PUDOR

A ordem dos pronomes

Governador de Minas, Benedito Valadares trocou as bolas durante um discurso, na exposição de gado do município de Curvelo: “⁠Já determinei à Caixa Econômica e aos bancos do Estado a concessão de empréstimos agrícolas a prazos curtos e juros longos!” Um fazendeiro corrigiu: “⁠É o contrário, governador!” Valadares respondeu na bucha: “⁠Desde que o dinheiro venha, os pronomes não têm importância!”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – redacao@diariodopoder.com.br)

