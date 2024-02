Geral “Pessoal está criando muita coisa”, diz o governador de São Paulo sobre investigação da Polícia Federal

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Tarcísio de Freitas ressaltou que tem uma "relação fraterna" com Bolsonaro. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nessa quinta-feira (15), dizendo não enxergar elementos que justifiquem a “responsabilização” do ex-titular do Planalto, alvo de investigação por articular um golpe de Estado e atacar o sistema eleitoral. O governador ainda alegou que “muita coisa” está sendo criada e reafirmou que estará ao lado do aliado “sempre”, nos “momentos bons e difíceis”.

A Polícia Federal reuniu uma série de provas que implicam Bolsonaro e a cúpula de seu governo na tentativa de golpe. Por exemplo, um texto que foi encontrado na sala de Bolsonaro na sede do PL, em Brasília, com argumentos para a decretação de estado de sítio e de uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Também foi divulgado o vídeo de uma reunião do dia 5 de julho de 2022 na qual Bolsonaro mobiliza ministros a atuarem contra o processo eleitoral.

“Sinceramente, eu não consigo ver, e essa não é uma opinião minha, tem muitos juristas divididos – nada que traga uma responsabilização para ele (Bolsonaro). Não vejo. Acho que o pessoal está criando muita coisa. Com o tempo, tudo vai ser esclarecido. Confio muito num cara que eu aprendi a admirar, que eu trabalhei junto, que a única coisa que eu vi nesse tempo todo que eu trabalhei com ele foi preocupação com as pessoas, mais nada. Vou estar junto dele. Sempre”, disse Tarcísio.

O governador de São Paulo ainda ressaltou que tem uma “relação fraterna” com Bolsonaro.

“Uma coisa que a gente tem que entender: lealdade e gratidão não vão embora nunca. Eu vou estar do lado do Bolsonaro seja em que momento for. Nos momentos bons, nos momentos difíceis. Se o presidente está precisando do apoio, eu vou estar do lado dele”, declarou Tarcísio.

O governador vinha evitando declarações públicas sobre a operação da PF que mirou o ex-presidente. Segundo informações do jornal O Globo, nas últimas duas semanas, Tarcísio esteve em agendas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), trocando afagos em eventos de entrega de obras e parcerias.

Tarcísio foi cobrado a se posicionar pelo coronel Ricardo Mello Araújo, indicado por Bolsonaro para ser vice na chapa do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). O coronel, que é ex-presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), marcou o governador num vídeo em que pede para líderes de direita, em especial, os governadores, para se manifestarem.

“Esses governadores precisam se manifestar, para a gente até entender se está certo, se está errado. Porque o povo está meio perdido e precisa estar ouvindo a voz de quem a gente votou. Cadê o povo da direita se manifestando”, afirmou Mello Araújo. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/pessoal-esta-criando-muita-coisa-diz-o-governador-de-sao-paulo-sobre-investigacao-da-policia-federal/

“Pessoal está criando muita coisa”, diz o governador de São Paulo sobre investigação da Polícia Federal

2024-02-15