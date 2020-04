Porto Alegre Pessoas com doenças crônicas terão vacinação em drive-thrus em Porto Alegre

Na quinta-feira (30) pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e idosos poderão se vacinar contra a gripe em drive-thrus instalados em oito regiões de Porto Alegre.

O atendimento começa às 9h. Com isso, a prefeitura oferece mais uma opção de acesso ao imunobiológico, que também está disponível em 45 farmácias parceiras e cerca de 40 unidades de saúde para o público-alvo da campanha, estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Crianças menores de 9 anos com doenças crônicas devem se vacinar somente nas unidades de saúde, para seguir o acompanhamento e avaliação do calendário vacinal. No momento da vacinação, doentes crônicos devem apresentar identidade e documento médico que comprove a comorbidade (pode ser receita médica).

Desde o dia 16, quando teve início a vacinação de pacientes crônicos, 39,3 mil pessoas se vacinaram na Capital. Os dados são do SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) até as 17h desta terça-feira (28). A meta é vacinar 173 mil pessoas.

“Pacientes portadores de doenças crônicas, em geral, são mais predispostos a infecções e, por isso, considerados de risco para a influenza”, avalia o médico Juarez Cunha, da Diretoria-geral de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Dados epidemiológicos mostram que, historicamente, pacientes com quadros mais graves de gripe possuem algum fator de risco associado. “Pessoas com doenças crônicas também têm maior possibilidade de quadros graves de Covid-19, em especial diabéticos, hipertensos e cardiopatas”, destaca.

Também estão nos grupos prioritários da campanha trabalhadores da saúde, caminhoneiros, portuários, motoristas e cobradores de transporte coletivo. Já povos indígenas, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa e população privada de liberdade possuem esquema diferenciado de vacinação.

