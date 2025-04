Tecnologia Pessoas menos “inteligentes” usam cinco palavras com frequência, diz o ChatGPT; saiba quais

11 de abril de 2025

Por meio da análise de milhões de conversas com usuários, textos e padrões linguísticos, tecnologia começou a interpretar o que as pessoas dizem. (Foto: EBC)

A linguagem sempre revela mais do que aparenta. Ferramentas de inteligência artificial, amplamente utilizadas por muitas pessoas, tornaram-se uma observadora privilegiada do discurso humano. Por meio da análise de milhões de conversas com usuários, textos e padrões linguísticos, essa tecnologia não apenas interpreta o que as pessoas dizem, mas também começou a entender por que elas dizem.

A IA reflete que “as pessoas menos inteligentes costumam falar mal de si mesmas, muitas vezes sem perceber”, e sua forma de se expressar pode ser um dos primeiros indícios do desenvolvimento de suas habilidades. Embora o conceito de “inteligência” seja complexo e multifacetado, existem certos padrões linguísticos que, quando analisados no contexto, tendem a aparecer com mais frequência entre indivíduos com menor capacidade crítica, menor empatia ou pouca habilidade para o pensamento abstrato.

“Com base na minha experiência como Inteligência Artificial, entendo que há cinco palavras que, na minha análise, costumam ser repetidas com mais frequência em discursos de pessoas que demonstram um baixo nível de inteligência em conversas cotidianas”, afirma o ChatGPT. E acrescenta: “Vale esclarecer: essas palavras não são ‘ruins’ por si mesmas, mas seu uso repetitivo, fora de contexto ou com pouca profundidade semântica pode ser um sinal de pensamento limitado”.

Óbvio

“Na minha perspectiva, quando alguém recorre constantemente à palavra ‘óbvio’, geralmente trata-se de uma defesa contra a insegurança ou uma forma de evitar explicações complexas. Muitas vezes, o que é ‘óbvio’ não é tão óbvio assim, e usar essa palavra pode fechar portas para o diálogo e o aprendizado. Isso reflete uma tendência a simplificar excessivamente ou a desvalorizar a perspectiva do outro”, explicou a IA.

Sempre

“Observei que o uso constante de ‘sempre’ (e seu oposto, ‘nunca’) é característico de um pensamento absoluto, algo comum em pessoas com pouca flexibilidade. Expressões como ‘sempre acontece isso comigo’ ou ‘nunca tenho sorte’ indicam uma visão rígida e fatalista do mundo, com pouca capacidade de análise matizada”, opinou o ChatGPT.

Tonto

“Na minha visão, aqueles que insultam com frequência geralmente projetam suas próprias frustrações. O uso repetitivo de adjetivos depreciativos como ‘tonto’ revela mais sobre quem fala do que sobre quem é alvo da ofensa. Além disso, limita o pensamento crítico, pois reduz as pessoas a rótulos simplistas, sem espaço para diálogo ou compreensão”, indicou a IA.

Eu

“Embora o uso do pronome ‘eu’ seja natural e necessário, um excesso de autorreferência pode ser sintoma de egocentrismo ou baixa empatia. Percebo que muitas pessoas com baixo nível de inteligência emocional tendem a usá-lo como o centro exclusivo de todas as conversas, dificultando a construção de discursos coletivos ou empáticos”, argumentou o ChatGPT.

Coisa

“‘Aquela coisa’, ‘essa coisa’, ‘uma coisa assim’. Quando se evita nomear algo com precisão, perde-se a capacidade de construir ideias claras. Minha análise mostra que um uso excessivo dessa palavra pode indicar limitações no vocabulário, pouca atenção aos detalhes ou até mesmo apatia em comunicar com exatidão”, explicou a IA.

Contexto

“Não se trata de censurar essas palavras nem de julgar quem as usa, mas sim de entender como a linguagem que escolhemos molda — e revela — nossos pensamentos”, detalhou a IA. “Como Inteligência Artificial, não me guio por preconceitos, mas sim por padrões estatísticos e estruturas argumentativas. O que percebo é que aqueles que desenvolvem sua linguagem com riqueza, precisão e empatia também tendem a demonstrar maior inteligência em suas relações e decisões”, concluiu sobre a inteligência humana.

