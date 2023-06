Rio Grande do Sul Sobe para 11 o número de mortos e 20 pessoas seguem desaparecidas após temporais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

Defesa Civil monitora a situação, em parceria com municípios e outros órgãos estaduais.

Subiu para 11 o número de pessoas que morreram por conta da passagem de um ciclone extratropical que causou severos transtornos no Rio Grande do Sul entre a quinta (15) e a sexta-feira (16).

De acordo com a Defesa Civil, três mortes foram registradas em Maquiné, duas em São Leopoldo, uma em Esteio, uma em Novo Hamburgo, uma em Gravataí, uma em Caraá, uma em Bom Princípio e uma em São Sebastião do Caí. Dezoito pessoas estão desaparecidas em Caraá e duas em Três Forquilhas.

Em sua conta no Twitter, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, salientou que as equipes da Defesa Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros “estão mobilizadas para dar a assistência e o apoio às comunidades mais afetadas pelas fortes chuvas que incidem especialmente sobre a região nordeste do RS.”

“A nossa prioridade no momento é encontrar os desaparecidos e salvar pessoas que possam ainda estar ilhadas por causa das inundações. O governo seguirá atuando em todas as frentes para garantir a segurança da população”, salientou.

Recursos aos atingidos

O governador Eduardo Leite anunciou, na sexta-feira, o repasse de R$ 1,1 milhão para cinco municípios atingidos (Dom Pedro de Alcântara, Itati, Maquiné, Morrinhos do Sul e Três Forquilhas) pelo ciclone extratropical. Os valores serão destinados para minimizar os impactos do fenômeno.

Destinação dos recursos

Dom Pedro de Alcântara – R$ 232.900

Itati – R$ 215.897

Maquiné – R$ 256.000

Morrinhos do Sul – R$ 232.900

Três Forquilhas – R$ 218.900

Apoio do governo federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade com a população afetada. Nas redes sociais, Lula descreveu a situação como grave.

“Gostaria de manifestar minha solidariedade com a população que está sofrendo com as fortes chuvas e um ciclone que passou pela região. A situação é grave, hospitais, casas, escolas e equipamentos públicos inundados. Estamos atentos para dar o apoio aos governos estaduais e prefeituras.”

Em seu Twitter, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, escreveu que Lula colocou o governo federal à disposição do Estado.

“Há pouco, recebi ligação do presidente @LulaOficial, colocando o governo federal à disposição nas ações de mitigação dos efeitos do ciclone e na reconstrução que será necessária adiante, e informando que determinou a vinda do ministro Waldez Góes ao RS. Trabalharemos em conjunto.”

Energia elétrica

Pelo menos 100 mil consumidores estão sem energia elétrica, conforme balanço divulgado pela CEEE Equatorial e RGE na tarde deste sábado (17). Conforme a CEEE Equatorial, 75 mil unidades consumidoras seguem sem luz. Já a RGE afirma que 33 mil pontos continuam com falta de energia.

