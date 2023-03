Política Petistas prometem medidas contra deputada bolsonarista que postou foto com metralhadora e referência a Lula

Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

Na imagem, Júlia Zanatta está segurando uma metralhadora e vestindo camisa com ilustração de uma mão com quatro dedos alvejada por três tiros Foto: Reprodução Na imagem, Júlia Zanatta está segurando uma metralhadora e vestindo camisa com ilustração de uma mão com quatro dedos alvejada por três tiros. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiram a uma postagem da deputada Julia Zanatta (PL-SC), na qual a parlamentar catarinense aparece com uma metralhadora e faz referência ao petista, e sinalizaram que medidas devem ser tomadas contra a deputada bolsonarista.

No sábado (18) Júlia publicou uma foto na qual aparece segurando uma metralhadora e usando uma camiseta com o dizeres “come and take it” com uma mão com quatro dedos alvejada por três tiros. Na mesma publicação, a deputada do PL criticou a política de desarmamento do governo petista.

“Não podemos baixar a guarda. Infelizmente a situação não é fácil. Com Lula no poder, deixamos um sonho de liberdade para passar para uma defesa única e exclusiva dos empregos, do pessoal que investiu no setor de armas. Estamos agora falando em socorrer empregos e lutar por segurança jurídica”, escreveu a apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na postagem que gerou a polêmica e a reação do Partido dos Trabalhadores (PT).

Em reação, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), foi às redes sociais e criticou o que classificou como “comportamento nazista” da catarinense. “Quem não pode baixar a guarda é a sociedade brasileira – e nossas instituições – com quem insiste incitar a violência e semear o ódio. Estamos estudando medidas contra esse ato criminoso”, pontuou a petista.

No mesmo sentido, o deputado Alencar Santana (PT-SP) prometeu que entrará com uma representação criminal contra Júlia. “Resta saber se ela tem porte de arma de grosso calibre para se exibir com um fuzil”.

O caso irá para a Procuradoria-Geral da República, que deve dar um parecer a respeito da continuidade da investigação. O pedido afirma que a imunidade parlamentar “não é absoluta” e que a conduta de Zanatta, além de criminosa, também estaria “violando a democracia”.

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) publicou imagem no seu Instagram particular segurando uma metralhadora e vestindo camisa com ilustração de uma mão com quatro dedos alvejada por três tiros. O texto da foto, que gerou repercussão no Instagram, faz referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com críticas ao atual governo.

Além da arma, os dizeres da blusa de Júlia Zanatta também foram criticados. A peça de roupa traz a frase “come and take it” (“venha e pegue”, em tradução livre). Amiga de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, Zanatta foi eleita com 110 mil votos em Santa Catarina e apresentou campanha baseada na agenda armamentista. Durante a campanha eleitoral do ano passado, a então candidata afirmou que defenderia a temática na Câmara Federal.

