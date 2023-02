Política Petistas questionam visto e cidadania do ex-presidente Bolsonaro

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

Em live em frente a embaixada da Itália, deputado federal pede informações sobre cidadania de Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) gravou uma live em frente à Embaixada da Itália em Brasília para anunciar que solicitou informações à representação diplomática do país europeu sobre um eventual pedido de cidadania que teria sido feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ofício, segundo o parlamentar, foi entregue ao embaixador Francesco Azzarello.

O deputado afirmou que Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde dezembro, quer “se proteger” com a cidadania.

“Ele (Bolsonaro) está fazendo isso para dificultar a extradição”, disse Lindbergh na gravação ao citar um cenário de eventual prisão. “Os seus dois filhos já pediram, já entraram (com o pedido de cidadania). O pedido tem um claro objetivo de fugir do Brasil. A gente sabe que a extradição de um cidadão italiano para o Brasil é sempre mais difícil.”

Nessa quinta-feira (2), após participar de um evento conservador na Flórida, Bolsonaro foi questionado pelo jornal italiano Corriere Della Serra quanto a ter entrado com o processo para ter a cidadania do país europeu, terra de seus bisavós. O tema tem mobilizado políticos e veículos de imprensa na Itália desde os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

“Sou italiano. Meu nome é Bolsonaro, meus avós eram de Pádua. Pela lei do seu país, sou italiano”, disse o ex-presidente. “Com pouquíssima burocracia, eu teria plena cidadania.”

No início do mês, o Ministério das Relações Exteriores da Itália confirmou que dois dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, deram entrada na solicitação em meados de 2020. O avô de Bolsonarou nasceu na cidade Anguillara, no nordeste da Itália, o que faz do ex-presidente e seus herdeiros elegíveis para a dupla cidadania.

No dia 11 de janeiro, o deputado italiano Angelo Bonelli, do partido Europa Verde, também fez um pedido para que o governo do país não concedesse cidadania ao ex-presidente. No dia seguinte, porém, o ministro das Relações Exteriores do país, Antonio Tajani, afirmou que Bolsonaro não havia feito um pedido.

“Há rumores da imprensa brasileira de que o Jair Bolsonaro, que está atualmente na Flórida, solicitou cidadania italiana. Você sabia que os filhos de Bolsonaro também solicitaram cidadania? Isso seria um grande problema para a república italiana porque diante dos acontecimentos não pode haver incerteza de não dar a cidadania italiana à família Bolsonaro, sobre quem tramitam processos judiciais na Justiça brasileira”, disse o parlamentar na ocasião.

