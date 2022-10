Economia Petrobras anuncia descoberta de óleo em poço no pré-sal da Bacia de Santos

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

Amostras de óleo coletadas no teste passarão por análise de laboratório. A Petrobras detém 80% de participação no bloco Aram Foto: Divulgação amostras de óleo coletadas no teste passarão por análise de laboratório. A Petrobras detém 80% de participação no bloco Aram. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Petrobras informou nesta sexta-feira (28) a descoberta de óleo no poço pioneiro 1-BRSA-1381-SPS, no Bloco Aram, no pré-sal da Bacia de Santos. Em comunicado divulgado ao mercado, a petroleira disse que concluiu com sucesso o teste de formação no poço, localizado a 240 km da cidade de Santos (SP) e a 1905 metros de profundidade d’água.

O teste de formação a poço revestido (TFR) avaliou um espesso intervalo de reservatórios carbonáticos do Pré-sal, no qual foi possível conhecer sua produtividade através de dados dinâmicos de produção.

As amostras de óleo coletadas no teste passarão por análise de laboratório. A Petrobras detém 80% de participação no bloco Aram. Os outros 20% são da chinesa CNPC.

