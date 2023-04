Economia Petrobras anuncia redução de 8,1% no preço do gás natural a partir de 1º de maio

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

O ajuste no valor faz parte da atualização trimestral prevista nos contratos com as distribuidoras Foto: Divulgação/Petrobras O ajuste no valor faz parte da atualização trimestral prevista nos contratos com as distribuidoras. (Foto: Divulgação/Petrobras) Foto: Divulgação/Petrobras

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (17) uma redução média de 8,1% no preço do gás natural vendido às distribuidoras a partir de 1º de maio.

O ajuste no valor faz parte da atualização trimestral prevista nos contratos com as distribuidoras e reflete variações no preço do gás, vinculado às oscilações do petróleo Brent, da taxa de câmbio e do transporte por dutos.

Segundo a Petrobras, no trimestre de referência, o petróleo teve queda de cerca de 8,7%, e o câmbio registrou apreciação de aproximadamente 1,1%.

A parcela do preço relacionada ao transporte do gás é atualizada anualmente em maio, vinculada à variação do IGP-M, e sofrerá atualização de aproximadamente 0,2% a partir do mês que vem.

Com essa atualização, o preço do gás natural vendido pela Petrobras para as distribuidoras acumulará redução de aproximadamente 19% neste ano, conforme a estatal.

“A Petrobras ressalta que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora, assim como por suas margens (e, no caso do GNV– Gás Natural Veicular –, dos postos de revenda) e pelos tributos federais e estaduais. Além disso, as tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais, conforme legislação e regulação específicas. A companhia ressalta que a atualização anunciada para 01/05/23 não se refere ao preço do GLP (gás de cozinha), envasado em botijões ou vendido a granel”, afirmou a estatal em nota.

2023-04-17