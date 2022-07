Brasil Petrobras conclui venda da Gaspetro para Compass

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Transação foi quitada pelo valor de R$ 2,097 bilhões. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Transação foi quitada pelo valor de R$ 2,097 bilhões. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras finalizou nesta segunda-feira (11) a venda de 51% da Petrobras Gás S.A. (Gaspetro) para a Compass Gás e Energia S.A. A transação foi concluída pelo valor de R$ 2,097 bilhões integralmente quitados nesta data.

A operação está alinhada com o termo de compromisso assinado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em julho de 2019, para promoção de concorrência no setor de gás natural no Brasil, bem como à estratégia de gestão do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade.

Gaspetro

A Gaspetro é uma holding com participação societária em 18 companhias distribuidoras de gás natural, localizadas em todas as regiões do Brasil. Suas redes de distribuição somam aproximadamente 10 mil km, atendendo a mais de 500 mil clientes, com volume distribuído de cerca de 29 milhões m³/dia.

Seu quadro societário então formado pela Petrobras, com 51% das ações, e a Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda., com 49% restantes das ações, passa a ser 51% das ações da Compass e 49% das ações da Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda.

