Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

Toda vez que entendermos que é possível reduzir preços, vamos fazer", afirmou a presidente.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou a queda nos preços do querosene de aviação na semana passada e quando questionada sobre os planos para diesel e gasolina, a executiva afirmou que ambos acumulam queda de cerca de 30% em comparação aos valores vigentes em dezembro de 2022, no governo anterior. “Olhamos o tempo todo para preços de combustíveis, é um trabalho permanente. Toda vez que entendermos que é possível reduzir preços, vamos fazer”, afirmou.

“Isso prova que fazemos dinheiro respeitando e tendo empatia com a sociedade brasileira”. Chambriard lembrou que, quando foi perguntada sobre o assunto, no âmbito dos resultados do segundo trimestre no início de agosto, que a companhia estava perdendo fatia de mercado: “Se estávamos perdendo levemente preço de share, como íamos aumentar preço de combustível?”, frisou.

Magda Chambriard voltou a falar sobre o compromisso de sua gestão em aumentar a oferta de gás ao mercado. Segundo a executiva, um poço no campo de Roncador, na Bacia de Campos, deve começar a produzir no ano que vem, e a estimativa é de produção de 1,7 milhão de metros cúbicos de gás por dia.

“Estamos rejuvenescendo o campo de Roncador. É um campo de petróleo, mas tem um único poço fechado que deve produzir 1,7 milhão de metros cúbicos de gás por dia. Essa é uma das iniciativas para buscarmos gás a curto prazo”, esclareceu. “Não há conflito entre avanço de descarbonização e exploração de petróleo”, acrescentou.

A presidente da Petrobras disse, na noite de ontem (25), em entrevista à Agência Eixos, que a aceleração da transição energética seria um “lobby dos países de primeiro mundo”. Questionada nesta quinta-feira, Chambriard diz que essa visão não muda a perspectiva de a estatal investir em iniciativas de baixo carbono.

“Os países farão a transição energética em diferentes velocidades. O Brasil é campeão nessa questão”, afirmou. A executiva disse que a companhia não planeja reduzir ritmo de investimentos na área.

“Quero destacar que não há conflito entre o avanço da descarbonização e a exploração de petróleo. Muitos me perguntam como fica a Margem Equatorial brasileira. Eu me empenho em dizer que o esforço que temos lá não conflita com essas ações”.

Chambriard disse que o próximo plano estratégico, 2025-2029, deve ser anunciado em novembro: “Investimento ainda não está definido”. As informações são do jornal Valor Econômico.

