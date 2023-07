Economia Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias a partir deste sábado

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

Anúncio ocorre um dia após retorno integral de impostos federais sobre parte dos combustíveis. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Petrobras anunciou nova redução no preço da gasolina. O corte será de R$ 0,14 por litro ou queda de 5,3% no preço médio de venda para as distribuidoras. Com a medida, que vale a partir deste sábado (1º), o valor do litro que sai das refinarias da estatal passará a ser de R$ 2,52 por litro. A companhia também anunciou corte do gás de cozinha. Para analistas, o movimento visa compensar a reoneração integral de impostos federais sobre os combustíveis

As ações da Petrobras aceleraram suas quedas na Bolsa após o anúncio dos cortes. No fim do dia, Petrobras ON (ordinárias, com direito a voto) caíram 5,13%, negociadas a R$ 33,10. Petrobras PN (preferenciais, sem direito a voto) cederam 4,83%, cotadas a R$ 29,53.

No exterior, os preços para os contratos futuros fecharam em alta, beneficiados pela desvalorização do dólar. O preço para o contrato para agosto do petróleo tipo Brent subiu 0,75%, negociado a US$ 74,90, o barril. Já o preço do contrato para o mesmo mês do tipo WTI avançou 1,12%, cotado a US$ 70,64, o barril.

No caso do GLP, o chamado gás de cozinha, a queda será de R$ 0,10 por kg ou queda de 3,9% nas distribuidoras. Assim, o preço médio de venda passará de R$ 2,5356 para R$ 2,4356 por kg, equivalente a R$ 31,66 por botijão de 13kg.

Tanto no caso da gasolina como no caso do GLP os preços ao consumidor não serão reduzidos na mesma proporção, pois o valor final dos produtos inclui tributos e lucro das distribuidoras.

O anúncio ocorre um dia depois de impostos federais (PIS/Cofins e Cide) voltarem a ser cobrados integralmente, o que elevaria o preço do combustíveis. De acordo com o Ministério da Fazenda, com a volta da cobrança teria impacto de R$ 0,71 por litro de gasolina e R$ 0,24 para o etanol.

Os impostos federais haviam sido zerados no ano passado, numa tentativa do governo de Jair Bolsonaro de reduzir os preços dos combustíveis e aumentar sua popularidade.

No início do ano, o governo Lula editou uma medida provisória prorrogando a desoneração por três meses. Mas determinou que o retorno dos tributos seria feito em duas etapas: metade a partir de 1° de março e metade a partir de 1º de julho.

Além disso, o ICMS da gasolina, que antes variava de estado para estado e era proporcional ao valor, passou a ter alíquota fica. Isso elevou o preço do combustível em alguns estados.

Mas a Petrobras anunciou vários cortes nos preços de venda em suas refinarias neste ano o que reduziram bastante o impacto da alta dos tributos. O anunciado nesta sexta-feira é o quinto de 2023. O último foi em 16 de maio.

“A redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional”, diz a empresa em nota.

