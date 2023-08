Brasil Petrobras registra recuo de 47% no lucro líquido no 2º trimestre deste ano

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os dados divulgados são comparativos ao mesmo período do ano passado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Os dados divulgados são comparativos ao mesmo período do ano passado. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Petrobras registrou queda de 47% no lucro líquido no segundo trimestre ante o mesmo período do ano passado, para R$ 28,782 bilhões, em meio a uma baixa dos preços do petróleo no mercado internacional, informou a companhia nesta quinta-feira (3).

O preço médio do petróleo tipo Brent ficou em US$ 78,39 por barril entre abril e junho, queda de 31,1% na comparação com um ano antes. Enquanto o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado totalizou R$ 56,7 bilhões no segundo trimestre, queda de 42,3% ante o mesmo período de 2022.

A receita líquida da petroleira estatal ficou em R$ 113,840 bilhões, ante R$ 170,960 bilhões de um ano antes e de R$ 139,068 bilhões do trimestre imediatamente anterior. A queda na base anual foi de 33,4%, enquanto que, frente ao 1T23, foi 18,1% menor.

Entre os meses de abril e junho, a estatal brasileira registrou uma produção total, em média, de óleo, LGN e gás natural no segundo trimestre de 2,64 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), uma redução de 0,6% em relação à produção do mesmo período do ano passado e de 1,5% abaixo da produção do primeiro deste ano. Só de petróleo foram 2,1 milhões de barris.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/petrobras-registra-recuo-do-lucro-liquido-em-47-no-2o-trimestre-deste-ano/

Petrobras registra recuo de 47% no lucro líquido no 2º trimestre deste ano

2023-08-03