Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

Para Bolsonaro, o caminho correto para a petrolífera é cumprir o que chama de “função social” Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Para Bolsonaro, o caminho correto para a petrolífera é cumprir o que chama de “função social” (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro mostrou confiança nesta terça-feira (19) de que o presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, empossado há três semanas, vai melhorar a interlocução do governo com a estatal. Em conversa com apoiadores, ele disse achar que a “Petrobras vai achar seu rumo agora”.

Para Bolsonaro, o caminho correto para a petrolífera é cumprir o que chama de “função social” – ou seja, evitar repasse direto ao consumidor das variações do combustível no exterior, como determina a atual política de preços da companhia.

Pouco depois da fala de Bolsonaro, a Petrobras anunciou redução de R$ 0,20 no litro da gasolina nas refinarias a partir desta quarta-feira (20). O preço cai de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro.

Ao lado do ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato do Palácio do Planalto ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Bolsonaro voltou a dizer que negocia importação de diesel com a Rússia. Sem citar nomes, ele também criticou as gestões anteriores da Petrobras por não terem trabalhado antes em um acordo do tipo. “Essa negociação de diesel com a Rússia podia ter sido feita no ano passado, no ano retrasado. Por que não fizeram? Eu não vou dar resposta para vocês”, disse.

