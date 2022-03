Mundo Petróleo a mais de 100 dólares no Brasil: empresas aceleram investimentos para aumentar a produção

Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

O preço do petróleo pode influenciar a decisão sobre a viabilidade de projetos complementares de campos em produção. (Foto: Reprodução)

A escalada no preço do petróleo no mercado internacional já é vista como uma mudança de patamar. O barril do Brent chegou a se aproximar dos US$ 140 este mês e tem permanecido acima dos US$ 100 após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A avaliação de que preços maiores vieram para ficar desencadeou uma corrida por petróleo entre as empresas, que buscam acelerar investimentos.

A retomada, após dois anos de forte impacto no setor pela pandemia, se reflete na intenção de perfurar mais poços e na contratação de plataformas. Mas essa arrancada súbita também tem impacto nos custos.

A diária de equipamentos como sondas para exploração de petróleo, por exemplo, já supera o valor cobrado antes da pandemia, relatam as empresas.

Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) o investimento no setor de petróleo no Brasil vai somar US$ 13,5 bilhões este ano, cerca de US$ 1 bilhão a mais que o ano anterior. Para 2023, a expectativa é que o volume chegue a US$ 20 bilhões.

A corrida por petróleo, porém, está mais para maratona do que tiro curto: em razão do tempo de maturação dos projetos, um aumento relevante da produção pode levar de dois a quatro anos.

A Petrobras explica que o preço do petróleo pode influenciar a decisão sobre a viabilidade de projetos complementares de campos em produção, como a perfuração de poços adicionais. “Há maior flexibilidade, ainda que o impacto seja pequeno na curva de produção total da companhia”, informou a estatal.

Décio Oddone, diretor-presidente da petroleira Enauta, diz que o preço mais alto do barril impulsiona investimentos em óleo e gás e ressalta que a pandemia havia reduzido os aportes no setor.

Isso acabou contribuindo para a redução da oferta. Com a retomada de atividades econômicas e a guerra, os preços tiveram um salto.

Busca por equipamentos

A Enauta investe US$ 1,2 bilhão em uma plataforma para o campo de Atlanta, em águas profundas da Bacia de Santos. Com ela, vai elevar a produção em 50 mil barris a partir de 2024.

O projeto foi aprovado em fevereiro, antes da guerra começar, já com os sinais de aumento no valor do barril, diz Oddone:

“Vamos ver mais projetos com o aumento do preço do petróleo, que foi acentuado com a guerra. Talvez essa possa ser a última oportunidade de investimento em petróleo com os preços elevados, que se revertem em mais caixa para as empresas. Podemos ver projetos em Sergipe-Alagoas e Margem Equatorial no país.”

Roberto Bischoff, presidente da Ocyan, que atua no setor de serviços de óleo e gás, diz que o reaquecimento começou na segunda metade de 2021 e que a diária de uma sonda já chega a até US$ 250 mil. Antes da pandemia, ficava em cerca de US$ 200 mil:

“Há uma recuperação na contratação de sondas. Estamos participando de diversas concorrências. Neste ano já fechamos contratos de serviços para equipamentos submarinos que somam R$ 1,5 bilhão. O mercado já percebe a retomada das decisões.”

Segundo ele, os novos contratos são sinais “relevantes” do ciclo de retomada dos investimentos e que essa corrida é global:

“Avaliamos alternativas em outros locais, como África e Ásia. Mas há desafios do lado do setor de construção de unidades e da disponibilidade de equipamentos.”

Entre as empresas de produção de petróleo em terra, reunidas na Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo (Abpip), o novo patamar do barril deve ficar mais próximo de US$ 100 nos próximos anos.

Segundo Anabal Santos, secretário-executivo da associação, novos investimentos virão a reboque, mas existe uma limitação de fornecedores:

“A indústria já demanda novos equipamentos, é preciso que haja esse avanço para atender a maior demanda. Em geral, o aumento do petróleo vai estimular investimentos em campos que já produzem. Os mais produtivos serão priorizados.”

Santos estima o aporte das empresas que exploram petróleo em terra em R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões neste ano e em 2023, mais que o R$ 1 bilhão entre 2020 e 2021.

