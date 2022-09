Mundo Petróleo fecha em alta com recuperação parcial nesta quinta-feira um dia após queda forte

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Recuperação de parte das perdas da sessão anterior se deve a sinais da política monetária dos dois lados do Atlântico. (Carol Garcia/Gov-BA) Foto: Carol Garcia/Gov-BA Recuperação de parte das perdas da sessão anterior se deve a sinais da política monetária dos dois lados do Atlântico. (Foto: Carol Garcia/Gov-BA) Foto: Carol Garcia/Gov-BA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os contratos futuros de petróleo registraram ganhos, nesta quinta-feira (8). A commodity recuperou parte das perdas de mais de 5% da sessão anterior, com investidores atentos a sinais da política monetária dos dois lados do Atlântico. No setor, os estoques do óleo nos EUA cresceram bem acima do previsto na última semana.

O petróleo WTI para outubro fechou em alta de 1,95% (US$ 1,60), em US$ 83,54 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para novembro avançou 1,31% (US$ 1,15), a US$ 89,15 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Os contratos já subiam no início do dia. Embora riscos à demanda, como de eventual recessão global, sigam no radar, a queda forte de ontem abriu espaço para ganhos. Pela manhã, investidores monitoraram a alta de 75 pontos-base nos juros pelo Banco Central Europeu (BCE), enquanto o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, reafirmou a postura de agir para conter a inflação nos EUA.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo