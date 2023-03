Brasil Polícia Federal encontra R$ 270 mil em dinheiro na casa de filho de desembargador

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ravik Ribeiro e o pai, Candido Ribeiro, são suspeitos de atuar na venda de sentenças a traficantes internacionais de drogas Foto: Polícia Federal/Divulgação Ravik Ribeiro e o pai, Candido Ribeiro, são suspeitos de atuar na venda de sentenças a traficantes internacionais de drogas. (Foto: Polícia Federal/Divulgação) Foto: Polícia Federal/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Agentes da Polícia Federal (PF) encontraram R$ 270 mil em dinheiro vivo em um cofre na casa do advogado Ravik Ribeiro, filho do desembargador do Tribunal Regional da 1º Região Candido Ribeiro. O dinheiro estava em um imóvel no Maranhão, alvo de buscas nesta terça-feira (14).

Candido e Ravik são suspeitos de atuar na venda de sentenças a traficantes internacionais de drogas. O filho do desembargador terá de explicar aos policiais porque mantinha tanto dinheiro em casa – e a origem dos valores.

Duas operações

A PF deflagrou nesta terça duas operações sobre o caso. Uma delas, intitulada “Habeas Pater”, investiga suspeita de corrupção ativa e passiva e inclui mandados de busca e apreensão em Brasília, Belo Horizonte e São Luís. Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça ( STJ) – tribunal competente para investigar desembargadores. Se condenados, as penas do desembargador e do filho podem chegar a 12 anos de prisão.

Operação Flight Level 2

Ravik e Cícero são suspeitos de ligação com investigados da “Operação Flight Level 2”, deflagrada pela PF também nesta terça. Os mandados são cumpridos em Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina.

De acordo com as investigações, os suspeitos na primeira fase da operação seriam uma “célula” de uma organização criminosa maior voltada ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes financeiros.

Foram identificadas compras de imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos sem que os rendimentos declarados fossem suficientes para justificar o acréscimo patrimonial no período.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro com penas que, somadas, podem chegar a 38 anos de prisão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/pf-encontra-270-mil-casa-filho-desembargador/

Polícia Federal encontra R$ 270 mil em dinheiro na casa de filho de desembargador