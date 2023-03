Brasil Polícia Federal deflagra operação para reprimir conflitos em terra indígena gaúcha

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Diligências ocorrem na terra indígena e no município de São José do Ouro e contam com 180 policiais federais e militares Foto: PF Divulgação Diligências ocorrem na terra indígena e no município de São José do Ouro e contam com 180 policiais federais e militares. (Foto: PF Divulgação) Foto: PF Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (1º) uma operação para reprimir conflitos na Terra Indígena Cacique Doble, no Rio Grande do Sul, motivados pela existência de grupos rivais dentro de uma mesma comunidade. As diligências ocorrem na terra indígena e no município de São José do Ouro e contam com 180 policiais federais e militares. São cumpridos seis mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão.

De acordo com a PF, a operação teve origem na investigação de tentativas de homicídio na comunidade em agosto de 2022. Um sobrinho do cacique chegou a ser baleado na perna.

“A partir desse fato, teve início uma série de ações de extrema violência perpetradas pela liderança da TI e seus apoiadores contra o grupo adversário, com indígenas tendo casas apedrejadas e sendo expulsos de suas residências, encarceramento de opositores e ataques com arma de fogo que resultaram em três indígenas baleados e hospitalizados”, disse a corporação por meio de nota.

Ameaças

Segundo as investigações, outros indígenas foram perseguidos e castigados com o objetivo de que não prestassem depoimento à Justiça. “A Polícia Federal realizou levantamento de local de crime e uma série de diligências que confirmam as práticas delitivas e indicaram a permanente perseguição aos opositores do cacique e o elevado risco de novos conflitos violentos”, disse a PF.

As ações da PF buscam responsabilizar os suspeitos pelos atos criminosos “e propiciar condições de apaziguamento e unificação das lideranças da parte alta e da parte baixa da Terra Indígena, que compõem a mesma comunidade”.

