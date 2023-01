Política Polícia Federal quer novo depoimento de Anderson Torres para 23 de janeiro

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Durante a primeira tentativa de depoimento, a defesa do ex-secretário pediu a remarcação do encontro para a próxima segunda Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Durante a primeira tentativa de depoimento, a defesa do ex-secretário pediu a remarcação do encontro para a próxima segunda. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) enviou um documento ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pedindo que novo depoimento do ex-secretário de Segurança e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres seja marcado para a próxima segunda-feira (23).

A solicitação inicial foi feita pela defesa de Torres e o documento entregue a Moraes é assinado pelo delegado da PF Raphael Soares Astini.

Inicialmente, o depoimento estava marcado para quarta-feira (18). Pela manhã, uma equipe da PF foi ao 4º Batalhão da Polícia Militar do DF, no Guará, onde ele está preso. No entanto, acompanhado dos advogados, Torres ficou em silêncio.

Investigação

Ele é alvo de investigação por suspeita de omissão na contenção dos atos cometidos por manifestantes radicais nas sedes dos três poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. Na data, Torres chefiava a segurança pública do DF. Ele nega conivência com os atos (veja mais abaixo).

Durante a primeira tentativa de depoimento, a defesa do ex-secretário pediu a remarcação do encontro para a próxima segunda-feira (23). Os advogados alegaram que não tiveram acesso aos inquéritos nos quais Torres é investigado e que ele “esclarecerá sob tudo que lhe for perguntado tão logo a defesa tenha acesso aos autos”.

