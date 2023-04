Política Polícia Federal cumpre 16 mandados de prisão contra envolvidos em atos extremistas de 8 de janeiro

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os mandados desta terça-feira foram cumpridos em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Os mandados desta terça-feira foram cumpridos em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (18) uma operação para investigar envolvidos nos atos extremistas de 8 de janeiro que culminaram com a invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília. A corporação deve cumprir 16 mandados de prisão e outros 22 de busca e apreensão em sete estados do país e no Distrito Federal, todos eles expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A 9ª fase da Operação Lesa Pátria ocorre um dia após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ter votado por tornar rés 100 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República, em razão da participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. O julgamento das denúncias ocorre no plenário virtual da Corte e começou a zero hora desta terça-feira.

Moraes foi o primeiro a votar por ser o relator dos inquéritos envolvendo os ataques antidemocráticos. Caso a maioria dos ministros adote o mesmo entendimento que ele, as ações penais serão abertas e os denunciados irão virar réus. O ministro apresentou um voto para cada uma das cem pessoas denunciadas, todas presas. A apreciação sobre a manutenção ou não das prisões será feita em outro momento.

Os mandados desta terça-feira foram cumpridos em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Os investigados são suspeitos de participar, financiar, omitir ou fomentar os atos golpistas de 8 de janeiro.

De acordo com a PF, os alvos da operação são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Lesa Pátria

Desde o dia 20 de janeiro, operações têm sido realizadas todas as semanas pelo país com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram a invasão e depredação dos prédios em Brasília.

Na fase anterior da Lesa Pátria, deflagrada em 17 de março, a PF cumpriu 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e tammbém no Distrito Federal.

O julgamento vai até a próxima segunda-feira, 24, e decidi se essas pessoas se tornam réus por crimes ligados aos atos golpistas.

Por meio de nota, a Polícia Federal informou que a Operação Lesa Pátria segue em curso, “com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/pf16-mandados-contra-envolvidos-8-de-janeiro/

Polícia Federal cumpre 16 mandados de prisão contra envolvidos em atos extremistas de 8 de janeiro

2023-04-18