Bem-Estar Pfizer diz ter condição de vacinar “milhões de brasileiros” contra a Covid-19 no primeiro semestre de 2021

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Também nesta quarta, pela manhã, as empresas anunciaram a conclusão dos testes e informaram que o imunizante tem 95% de eficácia. Foto: Reprodução/NIAID Também nesta quarta, pela manhã, as empresas anunciaram a conclusão dos testes e informaram que o imunizante tem 95% de eficácia. (Foto: Reprodução/NIAID) Foto: Reprodução/NIAID

A farmacêutica norte-americana Pfizer e o laboratório alemão BioNTech informaram nesta quarta-feira (18) que fizeram uma proposta ao governo do Brasil para comercializar a vacina BNT162b2 contra a Covid-19. Segundo eles, alguns milhões de brasileiros poderiam ser vacinados ainda no primeiro semestre.

Também nesta quarta, pela manhã, as empresas anunciaram a conclusão dos testes e informaram que o imunizante tem 95% de eficácia.

“A Pfizer fez uma proposta ao governo brasileiro, em linha com os acordos que temos fechado em outros países – inclusive na América Latina, que permitiria vacinar alguns milhões de brasileiros no primeiro semestre, sujeita à aprovação regulatória”, informou a empresa em nota.

A empresa também informou que “trabalhará em parceria com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para fornecer todos os dados necessários para avaliação” de segurança da vacina.

O País não definiu nenhum acordo para aquisição do imunizante, mas o governo brasileiro recebeu executivos da Pfizer, nesta semana, para conhecer os resultados dos testes em andamento e as condições de compra, logística e armazenamento oferecidas pelo laboratório, informou o Ministério da Saúde.

Temperatura

Uma das dificuldades em relação à vacina da Pfizer é a necessidade de conservação em baixíssimas temperaturas. A empresa informou que já definiu estratégias para contornar o problema.

Segundo a empresa, foi desenhado um plano logístico detalhado para realizar o transporte de forma eficaz, com armazenamento e monitoramento contínuo da temperatura da potencial vacina contra a Covid-19.

Ainda de acordo com a Pfizer, foi desenvolvida uma embalagem especial com temperatura controlada, para transportar e manipular com facilidade o material. É utilizado gelo seco para manter a condição de armazenamento recomendada por até 15 dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar