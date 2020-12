Saúde Pfizer e Moderna testam eficácia de vacinas contra mutação do coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Pfizer e a Moderna produzem as duas únicas vacinas contra a Covid-19 que foram autorizadas pela FDA Foto: Reprodução A Pfizer e a Moderna produzem as duas únicas vacinas contra a Covid-19 que foram autorizadas pela FDA. (Foto: Getty Images) Foto: Reprodução

A Pfizer e a Moderna estão testando suas vacinas contra o Covid-19 para apurar se elas funcionam contra a nova versão mutante do vírus que foi recentemente encontrada no Reino Unido e em outros países, de acordo com declarações das empresas.

“Com base nos dados até o momento, esperamos que a imunidade induzida pela vacina Moderna seja protetora contra as variantes descritas recentemente no Reino Unido”, disse Moderna em um comunicado.

“Realizaremos testes adicionais nas próximas semanas para confirmar essa expectativa.” A Pfizer disse que agora está “gerando dados” sobre como as amostras de sangue de pessoas imunizadas com sua vacina “podem ser capazes de neutralizar a nova cepa do Reino Unido”.

A Pfizer e a Moderna produzem as duas únicas vacinas contra a Covid-19 que foram autorizadas pela FDA (Food and Drug Administration) dos EUA. O novo coronavírus já sofreu mutação antes, e ambas as empresas dizem que descobriram que suas vacinas funcionam contra outras variações do vírus.

Alguns pesquisadores que estão examinando o genoma da variante do Reino Unido disseram que temem que as mutações dessa nova cepa possam diminuir um pouco a eficácia da vacina.

“Você poderia imaginar algum sucesso modesto na eficácia da vacina, o que não seria bom, mas não acho que iria ‘quebrar’ a vacina”, disse Trevor Bedford, professor associado da divisão de vacinas e doenças infecciosas do Centro de Pesquisa Fred Hutchinson.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde