Brasil Pfizer vai pedir autorização da Anvisa para aplicar reforço de vacina anticovid em crianças

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2022

Empresa encaminhará à agência os mesmos estudos que levaram o FDA a autorizar aplicação nos EUA. (Foto: Reprodução)

A farmacêutica Pfizer afirmou que está “atuando” para que dados que comprovam o aumento de anticorpos após dose de reforço da vacina da covid em crianças de 5 a 11 anos sejam analisados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O imunizante da farmacêutica contra a doença foi autorizada para uso pediátrico, no Brasil, em dezembro do ano passado com duas doses.

O anúncio surgiu na esteira de uma decisão da última terça-feira (17) da Food and Drug Administration (FDA) agência reguladora de medicamentos nos Estados Unidos que autorizou a inoculação de uma dose extra cinco meses após a segunda aplicação do imunizante.

A farmacêutica não indicou data de quando encaminhará o dossiê com as informações aqui no Brasil nem marcou ainda uma reunião com o órgão regulador brasileiro. A empresa afirma que deseja que “os dados (dos estudos com as crianças) sejam analisados também pelas agências regulatórias de outros países”.

As informações que a farmacêutica quer enviar à Anvisa dizem respeito a um estudo com 4,5 mil meninos e meninas em que uma dose de reforço foi responsável por “gerar anticorpos neutralizantes contra a variante ômicron e vírus Sars-CoV-2”. Dados preliminares apontam que a dose de reforço é capaz de aumentar o índice de anticorpos em 36 vezes.

No rito da agência reguladora brasileira, vale dizer, os dados até podem ser avaliados de maneira preliminar, em reuniões de pré-subimissão, mas é preciso que a farmacêutica entre com o pedido de uso de maneira formal para que a agência dê seu parecer oficial sobre o tema.

OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou, nesta quinta-feira (19), o uso emergencial da Convidecia, vacina contra a covid produzida pela farmacêutica chinesa CanSino Biologics. A vacina não é usada no Brasil.

Segundo a OMS, a Convidecia demonstrou ter 64% de eficácia contra a versão sintomática da doença e 92% contra quadros graves.

O imunizante é baseado em um adenovírus humano modificado que expressa a proteína spike do coronavírus, que ele usa para infectar as nossas células. Assim como o produto desenvolvido pela Johnson – que é aplicado no Brasil –, a vacina da CanSino é administrada em dose única.

O comitê de especialistas em vacinas que aprovou o imunizante recomendou uma dose de 0,5mL em todas as faixas etárias acima de 18 anos.

A Convidecia é a décima primeira vacina a receber aprovação de uso emergencial pela OMS. Veja quais são as outras:

— Pfizer (usada no Brasil);

— Vaxzevria, versão da Oxford/AstraZeneca;

— Covishield, versão da Oxford/AstraZeneca (usada no Brasil);

— Johnson (usada no Brasil);

— Sinovac/CoronaVac (usada no Brasil);

— Moderna;

— Sinopharm;

— Covaxin;

— Covovax;

— Nuvaxovid.

