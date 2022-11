Política Procuradoria Geral da República se posiciona contra a transferência imediata de Jefferson para hospital particular

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Apesar de se manifestar contra o pedido, a PGR indica que a situação pode ser reavaliada após manifestação da administração penitenciária Foto: Divulgação Apesar de se manifestar contra o pedido, a PGR indica que a situação pode ser reavaliada após manifestação da administração penitenciária. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se posicionou neste sábado (19) contra a transferência imediata do ex-deputado federal Roberto Jefferson do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, para o Hospital Samaritano da Barra, na Barra da Tijuca. O pedido de transferência aponta que o hospital particular teria condições para oferecer tratamento médico completo e adequado ao ex-deputado.

Ao Supremo Tribunal Federal (STF), a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo, diz que sistema de saúde da Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro não se posicionou “sobre se há condições de o custodiado receber o atendimento médico adequado e realizar os exames necessários na unidade de saúde penitenciária”.

Laudo Médico

“A Procuradoria-Geral da República requer, em caráter de urgência, seja determinada à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro a elaboração imediata de laudo médico que aponte a capacidade ou não do hospital penitenciário para tratar o paciente e realizar exames imprescindíveis diante do atual estado de saúde”, solicita Lindôra Maria Araújo.

A defesa de Jefferson alega que o sistema não possui condições de tratar o quadro de saúde complexo do ex-parlamentar, e que seria necessário adotar uma medida de urgência para preservar a sua vida.

Reavaliação

A petição da PGR, apesar de se manifestar contra o pedido de transferência imediata, indica que a situação pode ser reavaliada após manifestação da administração penitenciária do Rio de Janeiro.

“Na oportunidade, o órgão ministerial manifesta-se contrariamente ao pedido de imediata transferência de Roberto Jefferson para o Hospital Samaritano Barra, o que poderá ser novamente analisado após a manifestação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro”, apontou a PGR

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política