Brasil PIB do agronegócio registrou crescimento de 8,36% em 2021

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Apesar das retrações ao longo do segundo semestre, no acumulado do ano a agroindústria teve alta modesta, de 1,63% frente a 2020. Foto: Agência Brasil Apesar das retrações ao longo do segundo semestre, no acumulado do ano a agroindústria teve alta modesta, de 1,63% frente a 2020. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro cresceu 8,36% em 2021. Com o resultado, o setor alcançou participação de 27,4% no PIB brasileiro, a maior desde 2004, quando foi de 27,53%.

No entanto, no último trimestre de 2021, especificamente, o PIB do agronegócio brasileiro chegou a cair, 2,03%, influenciado sobretudo por uma piora nos preços reais do setor.

Os dados divulgados nesta quarta-feira (16), pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apontam ainda que os segmentos primário e de insumos se destacaram em 2021, com aumentos de 17,52% e 52,63%, respectivamente.

O PIB também cresceu para os outros dois segmentos, 1,63% para a agroindústria e 2,56% para os agrosserviços. Dentre os ramos, enquanto o PIB do agrícola avançou 15,88% de 2020 para 2021, o PIB do pecuário recuou 8,95%.

Ramo agrícola

De acordo com o relatório, o forte crescimento do PIB do segmento primário agrícola ocorreu, especialmente, por conta do alto patamar real dos preços, tendo em vista as expressivas quebras de produção para importantes culturas, devido ao clima desfavorável.

Além disso, o avanço da renda nesse segmento não foi ainda maior por conta do também expressivo incremento dos custos de produção – o que pode ser verificado no avanço do PIB dos insumos agrícolas.

Esse crescimento refletiu, em grande medida, a alta dos preços de fertilizantes e de máquinas agrícolas (mas o aumento da produção nacional de fertilizantes, defensivos e máquinas agrícolas também impulsionou os resultados).

Os pesquisadores destacam a importante desaceleração da agroindústria ao longo do segundo semestre de 2021, após sucessivas recuperações observadas ao longo do primeiro semestre.

No entanto, apesar das retrações ao longo do segundo semestre, no acumulado do ano a agroindústria teve alta modesta, de 1,63% frente a 2020. Houve crescimento da indústria agrícola (7,18%) e queda da indústria pecuária (-16,82%).

Ramo pecuário

De acordo com o balanço, o aumento expressivo dos custos com insumos, seja dentro da porteira, na agroindústria ou nos agrosserviços, foi o principal fator pelo fraco desempenho do ramo, com recuo de 8,95%.

Já no segmento primário, o PIB cresceu (5,79%), mas com resultado bem modesto tendo em conta as fortes elevações dos preços dos animais vivos e do leite.

O relatório diz ainda que, em 2021, o aumento do faturamento nas atividades pecuárias não se transformou em aumento do PIB, tendo em vista o avanço ainda mais expressivo do custo com insumos nessas atividades. Outro fator foi a menor produção de boi gordo (-5,88%) que também influenciou negativamente o PIB pecuário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil