Rio Grande do Sul PIB do RS cresce 12,9% no terceiro trimestre de 2020 sobre trimestre anterior

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

A economia do Rio Grande do Sul voltou a crescer no terceiro trimestre de 2020, com alta de 12,9% em relação ao trimestre anterior, a maior variação positiva desde o início da série histórica, em 2002, nesse tipo de comparação. Em relação ao terceiro trimestre de 2019, o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) apresentou queda (-4,1%).

No período que vai de julho a setembro de 2020, o Estado superou a taxa de crescimento registrada no Brasil, que foi de 7,7% em relação ao segundo trimestre, e ainda diminuiu a diferença quando a referência é igual intervalo do ano anterior, em que a economia do País teve redução de 3,9%.

No acumulado de janeiro a setembro de 2020, a queda no PIB do RS chega a 8,6%, ante -5% do Brasil. Os resultados da economia no terceiro trimestre foram divulgados nesta sexta-feira (11) pelo DEE (Departamento de Economia e Estatística), vinculado à SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão).

“Os números do trimestre mostram uma importante recuperação em relação ao período mais crítico da pandemia, que aqui no Estado coincidiu também com a estiagem. Podemos dizer, no entanto, que é uma recuperação relativa, pois ainda não chegamos ao mesmo patamar em que estávamos ao longo de 2019”, avalia o pesquisador do DEE/SPGG, Martinho Lazzari.

Terceiro trimestre x segundo trimestre

Na base de comparação do terceiro trimestre com o segundo trimestre, os três segmentos que compõem o cálculo apresentaram altas relevantes no RS. Mesmo sendo um período de menor movimentação nas atividades ligadas ao campo, a Agropecuária cresceu 39,8% no trimestre, seguida da alta na Indústria (19,7%) e nos Serviços (4,2%).

Com exceção do setor de Serviços, o RS teve desempenho superior ao do país. A principal diferença ocorreu na Agropecuária, na qual o Brasil registrou queda de 0,5% no período. Na Indústria, as altas ficaram mais próximas, ainda com vantagem para o Estado (19,7% ante 14,8% do país). Apenas nos Serviços a média do país registrou melhor desempenho (6,3% do país ante 4,2% do RS).

Entre as atividades da Indústria, o maior destaque no período foi para o segmento de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana, com alta de 44,1%, seguida da Indústria de transformação (20%) e da Construção (4,3%). Nos Serviços, houve expansão em seis das sete atividades, puxadas pelo Comércio (6,9%) e por Outros Serviços (6,4%).

Comparação com igual trimestre de 2019

Em relação ao mesmo período do ano anterior, o desempenho do Rio Grande do Sul ficou pouco abaixo no nacional (-4,1% ante -3,9%). Entre as grandes atividades, todas tiveram taxas negativas no Estado, puxadas pelos Serviços (-5,8%), Agropecuária (-4,1%) e Indústria (-1,2%).

No Agro, as principais culturas do Estado, soja (-39%) e milho (-26,7%), apresentaram redução de produção, enquanto o trigo teve leve alta (0,6%).

Na Indústria, das quatro atividades, três tiveram variação negativa: Construção (-9,2%), Indústria de transformação (-0,8%) e Indústria extrativa mineral (-1,3%), Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana registrou crescimento de 11,2%. De maior peso no índice, a Indústria de transformação teve o desempenho negativo puxado pelas atividades de Couros e artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (-38,2%) e Veículos automotores, reboques e carrocerias (-11,9%). Na outra ponta ficaram a indústria de Produtos do fumo (+28,2%), Produtos de metal (+19%) e Borracha e plástico (+12,1%).

Nos Serviços, a queda de 5,8% foi consequência da forte redução nas atividades de Outros Serviços (-13,7%), segmento que abrange o setor de eventos, além das quedas na Administração, educação e saúde públicas (-4,5%) e no Comércio (-4,8%). Entre as atividades comerciais, Hiper e supermercados (+9,3%), Material de construção (+22,7%) e Móveis e eletrodomésticos (+10,9%) foram os principais destaques positivos, enquanto os setores de Tecidos, vestuário e calçados (-32,8%), Veículos automotores (-12,3%), e Livros, jornais, revistas e papelaria (-36,6%) tiveram baixa.

