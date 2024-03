Inter Ex-presidente do Inter Vitorio Piffero e ex-dirigente Pedro Affatato são condenados à prisão

5 de março de 2024

Foto: Divulgação

O ex-presidente do Inter Vitorio Piffero e o ex-vice-presidente de Finanças do clube Pedro Affatato foram condenados à prisão pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro em razão de um suposto esquema que teria desviado mais de R$ 13 milhões dos cofres do Colorado durante a gestão 2015-2016.

A pena para o ex-presidente foi fixada em dez anos e seis meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de multa, por estelionato e organização criminosa. Já o ex-vice-presidente de Finanças foi sentenciado a 19 anos e oito meses de prisão, além do pagamento de multa, por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Três empresários da construção civil e da área contábil também foram condenados por participação no suposto esquema que envolvia obras não realizadas no Complexo do Beira-Rio. O julgamento ocorreu na segunda-feira (4). Cabe recurso das sentenças. Todos podem recorrer em liberdade.

