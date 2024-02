Esporte Pioneiro da patinação no gelo do Brasil morre aos 23 anos na Suíça

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Família suspeita que Gabriel Ohnmacht tenha sofrido um ataque cardíaco. (Foto: Divulgação/CBDG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os esportes de gelo do Brasil estão em luto. Na sexta-feira (2), a família de Gabriel Ohnmatch, pioneiro da patinação de velocidade brasileira, confirmou a morte do ex-atleta aos 23 anos. Ele foi encontrado sem vida pela mãe, Fátima Ohnmatch, deitado no sofá de sua casa, em Schaffhausen, na Suíça, onde morava. A notícia foi divulgada primeiramente pelo blog especializado em esportes de inverno “Brasil Zero Grau”.

“Gabriel iniciou na patinação de gelo para o Brasil. Representou o Brasil com muito orgulho. Deixou de representar a Alemanha, porque o coração sempre bateu pelo Brasil. A patinação era a paixão dele”, disse Fátima, mãe de Gabriel.

Gabriel nasceu na Alemanha e é filho de pai alemão e mãe brasileira. Aos 15 anos, ele optou por defender o Brasil e ser um dos primeiros patinadores do país, ajudou inclusive a desenhar os primeiros uniformes brasileiros da modalidade. Competiu entre 2015 e 2017 e ajudou o Brasil a retomar a filiação junto à União Internacional de Patinação (ISU, na sigla em inglês). Se afastou do esporte de alto rendimento para se dedicar à faculdade de química.

“O Gabriel guardava os uniformes do Brasil em uma gaveta. Ele me dizia: ‘Quero voltar, nem que seja pra treinar crianças’. O amor dele pelo esporte foi muito grande e o meu também, sempre junto, levando-o para todos os lugares. Sempre me dizia que voltaria, não voltaria como alto rendimento, mas tinha muitos projetos. Tinha muitos planos, infelizmente ele se foi. É uma perda muito grande”, contou Fátima.

Fátima Ohnmacht contou que havia combinado com o filho de passar na casa dele para pegar roupas para lavar. Foi quando ela o encontrou sem vida.

“O encontramos no apartamento dele sem vida, no sofá. O laudo da perícia não indicou arrombamento nem nada assim. Ele estava deitado com fone de ouvido, por isso achei que ele não tinha me escutado quando cheguei. Me aproximei e percebi que estava sem vida, aparentemente sem nenhum ferimento. Achamos que foi um ataque cardíaco”, disse Fátima.

A Confederação Brasileira de Desportes no Gelo (CBDG) divulgou nas redes sociais uma nota de pesar lamentando a morte de Gabriel.

“Em nome de toda a comunidade dos esportes no gelo, a CBDG se solidariza com seus familiares e amigos. O desporto brasileiro agradece seu memorável e importante legado, e lamenta a sua partida precoce. Descanse em paz”, afirmou a nota da CBDG.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/pioneiro-da-patinacao-no-gelo-do-brasil-morre-aos-23-anos-na-suica/

Pioneiro da patinação no gelo do Brasil morre aos 23 anos na Suíça

2024-02-03