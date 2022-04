Brasil Pitbull morde tomada e perde parte da língua em choque elétrico durante queima de fogos

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Ele sofreu uma descarga elétrica após se assustar com o barulho de fogos de artifícios, segundo o tutor. (Foto: Reprodução)

O pitbull Zeus perdeu um pedaço da língua e ainda tem dificuldades de comer depois de um choque elétrico que quase o matou. Ele sofreu uma descarga elétrica após se assustar com o barulho de fogos de artifícios, segundo o tutor. O caso aconteceu no dia 19 de março, durante a queima de fogos da Festa de São José, no Bairro Limoeiro, em Juazeiro do Norte, no Ceará.

De acordo com o tutor, ele estava fora de casa. Ao chegar encontrou o pitbull de 3 anos caído no chão ao lado de uma tomada que estava com a fiação toda mordida. Para ele, o animal se assustou com o barulho dos fogos a ponto de passar por uma grade e morder a fiação elétrica por causa do estresse.

“Eu o encontrei na área todo urinado, defecado, com a pupila do olho totalmente dilatada, a tomada para fora, ele ensanguentado e com a língua toda dilacerada”, conta o fisioterapeuta Diogo Ramos, tutor do cão.

“Aqui é uma área residencial. Não é só pelo cachorro. Aqui também podem morar autistas, idosos e outras pessoas para quem os fogos de artifício são prejudiciais”, afirma Diogo.

O veterinário Gabriel Silva, que atendeu Zeus, disse que se o cachorro fosse de pequeno porte, não teria resistido ao choque. “Se fosse um animal menor, ele poderia ter vindo a óbito no local, por ocasião da descarga elétrica.”

O animal, que estava com 40 quilos antes do acidente, chegou a perder nove durante o tratamento, já que não conseguia comer por causa da lesão na língua. Zeus ainda está em tratamento, recuperando o peso aos poucos. Ele continua se assustando com barulhos e alguns ferimentos estão cicatrizando.

Paróquia

Por meio de nota, a Paróquia de São José do bairro Limoeiro lamentou o incidente que aconteceu pela salva de fogos, cujo objetivo era celebrar a festa cristã. Disse ainda que entende que o momento é de somar esforços para buscar uma solução definitiva para o ocorrido.

Já a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte, Amaju, orienta que a população não use fogos de artifícios em datas comemorativas, mas que se for adquirir esses produtos, dê sempre preferência àqueles com menos ruído. Em Juazeiro do Norte, não há lei que proíba o uso de fogos de artifício.

