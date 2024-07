Economia PIX atinge novo recorde de transações diárias, com 224,2 milhões operações

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Foram R$ 119,4 bilhões movimentados na última sexta-feira (5). (Foto: Divulgação)

O Banco Central (BC) informou nessa segunda-feira (8) que as operações via PIX atingiram um novo recorde na última sexta-feira (5), com R$ 119,4 bilhões movimentados no dia. Segundo o BC, o total de operações também bateu recorde, somando 224,2 milhões de transações em um único dia.

Os patamares anteriores haviam sido registrados em 7 de junho, quando R$ 90,9 bilhões circularam por meio de 206,8 milhões de transações via PIX.

“Os números são mais uma demonstração da importância do PIX como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”, disse o BC em nota.

Lançado em 2020, o PIX é um sistema instantâneo de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central. No ano passado, quase 40% das transações financeiras foram feitas por meio do sistema.

Expansão do PIX

Atualmente, o BC está desenvolvendo uma nova modalidade do sistema, o “PIX garantido”, que pode substituir o cartão de crédito e se tornar uma alternativa para parcelamento de compras.

Os bancos já se anteciparam e passaram a oferecer o parcelamento via PIX. A operação está sujeita às regras de cada banco, com possibilidade de cobrança de juros e IOF.

O Banco Central também deve lançar, em outubro, duas novas modalidades de PIX: automático e agendado recorrente.

As duas modalidades vão possibilitar aos clientes o agendamento dos débitos, podendo ser usado para contas recorrentes, como energia, água e aluguel, por exemplo.

PIX Internacional

O BC ainda não tem previsão de lançamento do chamado PIX internacional, que possibilitará o uso do sistema instantâneo de pagamentos de forma ampla em outros países.

O caminho para a implantação da nova ferramenta foi aberto pela nova lei cambial, que entrou em vigor no começo de 2023 — conferindo maior liberalidade ao mercado de câmbio brasileiro.

Embora ainda não seja possível fazer um PIX para contas fora do Brasil, a ferramenta já é aceita como forma de pagamento, segundo o relato de turistas, em algumas lojas dos seguintes países:

* Argentina (Buenos Aires);

* Estados Unidos (Miami e Orlando);

* Portugal (Lisboa);

* Uruguai;

* Chile;

* França.

Para receber PIX, mesmo morando no exterior, basta ter uma conta no Brasil e cadastrar uma chave.

Entre as vantagens de pagar com PIX em outros países, está a previsibilidade, pois o fechamento da operação de câmbio ocorre no ato da compra. Com isso, o débito será feito em reais na conta dos clientes.

