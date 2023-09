Economia Pix bate novo recorde, com R$ 152,7 milhões de transações em um único dia

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2023

O sistema de pagamentos instantâneos foi lançado pelo Banco Central em novembro de 2020. (Foto: Reprodução)

Cada vez mais utilizado pelos brasileiros na hora de pagar contas e transferir dinheiro, o Pix alcançou recorde de transações num único dia. Conforme o Banco Central, foram R$ 152,7 milhões de transferências instantâneas realizadas na última quarta-feira (6), segundo o Banco Central (BC). Essa marca superou o recorde anterior de R$ 142,4 milhões registrado em 4 de agosto.

O órgão também ressaltou o aumento nas transações de pessoas físicas para pessoas jurídicas como o principal vetor do crescimento recente nas transferências. No mês anterior, as operações alcançaram 33,33%, maior número desde o lançamento do Pix.

O BC afirmou que “os números reforçam a forte adesão de pessoas e empresas ao Pix”. O sistema de pagamentos instantâneos foi lançado pelo banco em novembro de 2020. O Pix conta com mais de 650 milhões de chaves cadastradas no sistema e 153,3 milhões de usuários.

Outros recordes

Em agosto foi listado um novo recorde de novas chaves Pix castradas para pessoas físicas, com 619 milhões. Para pessoas jurídicas, o BC registrou 650 milhões de cadastros.

A modalidade Pix Saque e Pix Troco também atingiram novos patamares. De acordo com os dados do BC, em agosto foram registradas 919 mil transações correspondentes a R$ 177,1 milhões.

Os formatos, implementados em 29 de novembro de 2021, permitem que todos os clientes consigam sacar dinheiro ou receber os valores em espécie de um ponto de venda qualquer, como uma loja de bairro, uma padaria ou um supermercado.

Novas funcionalidades

Nesta semana, o Banco Central divulgou um relatório sobre os primeiros anos de funcionamento do Pix. No documento, a autoridade monetária prevê ampliar as funcionalidades futuramente para pagamentos de pedágios, estacionamentos, transporte público e até transações internacionais.

“O BC vem acompanhando iniciativas ao redor do mundo, e o Pix já foi desenvolvido para facilitar esse tipo de conexão, adotando padrões internacionais de comunicação”, informou.

A autoridade monetária também afirma que o Pix deverá ser usado em operações internacionais, possibilitando pagamentos entre empresas e de compras de bens e serviços no exterior.

“O uso de novas tecnologias que tornam a experiência de pagamento ainda mais rápida pode ser benéfico principalmente em alguns casos de uso específicos, como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público”, informa o BC.

