Economia PIX cresce e vira o principal meio de pagamentos no Brasil

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Modalidade de pagamentos estreou no País no fim de 2020. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O PIX, sistema de pagamentos instantâneos, abocanhou participação no mercado de instrumentos de pagamentos e atingiu 29% de todas as transações registradas em 2022, contra 16% do total em 2021. As informações foram divulgadas pelo Banco Central (BC) nessa quarta-feira (31).

Essa modalidade de pagamentos começou no fim de 2020, em meio à fase mais aguda da pandemia. O principal objetivo do sistema foi aumentar a digitalização das transações financeiras no Brasil.

“A partir do final de 2020, o expressivo crescimento do uso do PIX reduziu, em termos relativos, a participação dos demais meios de pagamento e de transferência na quantidade total de transações financeiras”, informou o Banco Central.

De acordo com a instituição, a evolução da quantidade de transações por meio do PIX demonstra que esse instrumento teve importante papel no significativo aumento na quantidade de transações do ecossistema de pagamentos como um todo, proporcionando a participação de pessoas que nunca haviam realizado transferências.

“Em apenas dois anos de operação, entre novembro de 2020 e dezembro de 2022, o Pix tornou-se o instrumento com maior quantidade anual de transações”, acrescentou o BC.

A instituição informou que também foi observado um incremento expressivo da quantidade de transações com cartões de débito e pré-pago, sendo que, nos cartões pré-pagos, isso faz parte do crescimento das instituições de pagamento.

“Essas instituições vêm tendo papel relevante na inclusão financeira, ao proporcionar contas de pagamento a pessoas que anteriormente não tinham nenhum relacionamento com o sistema financeiro, sendo, por exemplo, as instituições em que muitos jovens iniciam seu relacionamento com o sistema financeiro”, informou o BC.

Ao mesmo tempo, ainda segundo o Banco Central, a quantidade e o volume financeiro de saques em ATMs e agências bancárias vêm se reduzindo ao longo do tempo de forma gradual.

“De 2020 em diante, essa redução de uso parece ser mais acentuada, o que pode ser explicado pelas mudanças comportamentais da pandemia, a introdução do PIX e o aumento de transações com cartões”, concluiu.

Serviço

Com o PIX, pagamentos e transferências são concluídos em até 10 segundos e podem ser feitos em qualquer horário e dia, incluindo finais de semana e feriados. Ou seja: o PIX facilita e agiliza as transferências de valores entre pessoas, o pagamento de contas e até recolhimento de impostos e taxas de serviços, entre outras possibilidades.

Vale dizer que, para enviar ou receber um PIX, não é necessário fazer nenhum cadastro nem baixar um aplicativo – ele pode ser usado diretamente no aplicativo de sua instituição; é necessário somente que ela ofereça esse meio de pagamento.

De acordo com o BC, o meio de pagamentos foi batizado com este nome porque o termo lembra tecnologia, transações e pixels (os pontos luminosos de uma tela). Ou seja: PIX não é uma sigla.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/pix-cresce-e-vira-o-principal-meio-de-pagamentos-no-brasil/

PIX cresce e vira o principal meio de pagamentos no Brasil

2023-05-31