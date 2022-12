Economia Pix deve ter débito automático e transferências internacionais em 2023

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Pix acumula 536,9 milhões de chaves cadastradas para 140 milhões de usuários.(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Pix deve contar com novas funções como o pagamento de contas em débito automático e agendamentos de transferências internacionais a partir do próximo ano. O projeto vem sendo anunciado pelo Banco Central (BC) desde o ano passado, mas deve sair do papel em 2023.

Hoje, o Pix pode ser usado para a quitação de boletos. A versão automática permitirá que os usuários utilizassem o sistema para programar pagamentos recorrentes, como contas de água e luz.

O Pix Internacional, que permitirá transações instantâneas entre usuários no Brasil com pessoas e empresas em outros países, deve demorar mais para entrar em operação. Para isso, é preciso promover uma conciliação das leis vigentes sobre o tema nos diversos países envolvidos.

O Pix acumula 536,9 milhões de chaves cadastradas para 140 milhões de usuários. No último dia 20, data do pagamento da segunda parcela do 13º salário, o sistema superou pela primeira vez a marca de 100 milhões de transações em apenas 24 horas, somando R$ 60 milhões em transações.

De acordo com o BC, o recorde anterior do Pix havia sido batido no dia 7 de outubro deste ano, com 93,6 milhões de transações em 24 horas.

Nova regra

A partir de segunda (2), os bancos deixam de ser obrigados a impor um limite de valor por transação, mas devem determinar um teto por período de tempo. Por exemplo, se o cliente tem um limite diário de R$ 3 mil, pode usar o valor inteiro em uma transação.

Para alterações no limite, as regras continuam as mesmas: caso queira reduzir, o banco deve liberar imediatamente. No entanto, para aumento de limite, precisa ser autorizado em um prazo entre 24h e 48h. Em relação a contas de pessoas jurídicas, cabe a cada banco definir os limites de transações.

O Banco Central também aumentou o valor limite para retirada de dinheiro por meio do Pix Saque e o Pix Troco. Durante o dia, o limite passa de R$ 500 para R$ 3 mil. Já à noite, vai de R$ 100 para R$ 1 mil.

Movimentação

Em setembro, pouco antes de completar seu segundo ano de existência, o Pix alcançou a marca de R$ 1 trilhão em transações em apenas um mês. O total de usuários do sistema chegou a 127,8 milhões em outubro. No mesmo mês, 10,5 milhões de empresas utilizaram o recurso digital.

Segundo o BC, o Pix foi o maior responsável pelo crescimento anual de 40% do total de transações financeiras no país em 2021. O principal instrumento para o uso do Pix é o telefone celular, que respondeu por 60% de todos os pagamentos efetuados no ano passado.

Cartão de crédito

Um levantamento do BC mostrou que as transações por meio do Pix ultrapassaram, já no quarto trimestre do ano passado, aquelas feitas no cartão de crédito. Desde então, o sistema eletrônico de pagamentos vem crescendo de forma consistente.

No segundo trimestre de 2022, de acordo com o BC, foram 5,4 bilhões de transações via Pix, ante cerca de 4 bilhões de pagamentos no cartão de crédito e 3,8 bilhões no débito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia